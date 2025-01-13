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第十屆金門文化獎甄選開跑 歡迎各界推薦文化耆宿參選
金門縣文化局今天表示「第十屆金門文化獎」即日起正式啟動甄選，至3月15日止接受推薦，期盼藉此表彰對金門文化長期奉獻的文化耆宿，並提升社會對傳統文化的重視。
金門縣文化局指出，「第十屆金門文化獎」以金門籍、年滿70歲以上，長期從事文化藝術活動，且具傑出事蹟與對家鄉有貢獻者為甄選對象，得獎者將獲頒文化獎章、證書及新台幣10萬元獎金，主辦單位歡迎各機關（構）、依法立案的民間團體或社會賢達、專家學者踴躍推薦符合資格的人選。詳細甄選辦法可至文化局官網下載。
文化局局長呂坤和表示，金門擁有深厚的文化底蘊與1700年的歷史，縣內傳統建築與古蹟眾多，凸顯文化保存的重要性。他指出，文化獎旨在肯定對金門文化推動及維護有卓越貢獻的文化人，同時喚起全社會對文化人的尊敬，藉此弘揚金門文化軟實力。
呂坤和進一步強調，金門藝文界前輩眾多，他們長年默默耕耘，為地方文化保存與推廣貢獻心力，設立文化獎正是為了實質表彰這些推動文化發展的無名英雄。今年第十屆文化獎的甄選已正式啟動，期望社會各界共同參與推薦，攜手推動金門文化傳承與發展，文化局將邀集社會公正人士組成甄選小組，辦理遴選工作。如需了解更多活動資訊或推薦細節，請造訪金門縣文化局官網：http://cabkc.kinmen.gov.tw/。
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