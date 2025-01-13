影／傳趙天麟有意問鼎高雄議長寶座拚復出政壇 陳其邁：空穴來風、沒聽說

綠營內部盛傳，民進黨前立委、湧言會要角趙天麟有意轉戰2026高雄市議員選舉，志在議長寶座拚復出政壇，巧合是，表態參選下屆高雄市長的立委林岱樺也傳與湧言會結盟，趙的動向會不會牽動高雄市長選舉，備受關注。高雄市長陳其邁今被問趙天麟復出，則說「空穴來風、沒聽說」。

立委趙天麟當過兩屆高雄市立委，原本布局高雄市長之路，2018高雄市長初選爭取提名，輸給了陳其邁，他仍保持政治能量，除是湧言會領導大將，還擔任市黨部主委一職，並積極為子弟兵鋪路參選議員。

去年趙爆出與中國女子婚外情風波，放棄連任立委，重創政治生涯，一度沉寂，未料今年初，即傳出趙有意東山再起拚議長寶座，做為復出政壇第一步。

巧合是，近來屬正國會林岱樺傳與湧言會結盟，好幾場林岱樺重要場合和行程，都可見湧言會所屬議員同場，政壇人士指，湧言會有12名議員，絕對有左右高雄選舉的實力，趙、林2人是否會有進一步互動引發關注。

陳其邁今天被問到趙有意投入市議員選舉，問鼎議長寶座拚復出，陳回應表示「我想是這是空穴來風，沒聽說趙委員有準備另一場公職的選舉，我比較清楚是他最近剛跑完100公里馬拉松，我想他現在沉潛當中，希望大家再給他更多空間和時間」。

對於正國會、湧言會派系傳結盟，陳其邁四兩撥千斤說，「我既不是湧言會、也不是正國會，派系問題就問他們所屬派系，我不清楚」。