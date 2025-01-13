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藏身高雄小巷「解憂咖啡店」 為藥癮家庭兒少走出新生
高雄苓雅區永福路上的「咖黑咖啡」是高雄大同醫院與高雄市毒品防制局合作的藥癮家庭服務據點，每位藥癮家庭、經濟困頓的脆弱家庭和安置兒少能在尋常社區中找到溫暖歸屬感，店內每周有社工、醫師駐點，也有共餐時間，讓每個人分享心事、交換心情：據點服務約60組家庭，固定會來據點的孩子約20多名。
「咖黑咖啡」除了是咖啡廳供應各式餐點飲品，更是藥癮家庭孩子的人生轉彎處！店長蔡宜廷與據點社工潘宜佳慧在每周一次的共餐時間，安排不同主題餐點，過程中與每個個案對談；促成據點成立的旗津醫院小兒科主任周柏青表示，藥癮家庭孩子需要穩定且長期陪伴的力量，剛好蔡宜廷身兼心理學講師和咖啡店老闆，於是將店面兼作服務據點。
該據點在2021年啟動，由毒防局補助租金、水電、活動經費，並有一名社工專門駐點。蔡宜廷表示，據點服務人數已超過百人，每天都需要處理不同兒少生涯、感情、人際等問題，也要教導對方各項生活瑣事，雖有心力交瘁之際，但每個孩子默默之中都會給予回饋和信任，彼此共享的各種時光，也是支持走下去的動力。
周柏青表示，他在臨床上常遇到發生問題的孩子，但藥物的幫助對孩子有限，反而是需要長期的陪伴。咖黑咖啡就是提供一個放鬆、無限制的環境，毒防局的家庭支持方案，每年有近60組家庭需由據點服務，每組家庭可能多達8人以上，因此業務量龐大，每年固定會來據點的孩子約20多位。
周柏青說，曾有孩子很抗拒走進據點內，他會與團隊試著將內部打點地更加溫馨，創造出許多個別空間，例如樓梯間閣樓、沙發區、小書房等，讓孩子能在裡面找到自身最舒服的場域，許多孩子在據點成功融入社會後，也會持續回來給予回饋，每年據點在過年前會舉辦圍爐餐會。
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