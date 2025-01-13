快訊

大雅工廠大火夾雜爆炸聲 黑色濃煙飄台中市區、國道民眾心驚

中職／悍將公布完整教練團 許銘傑、林琨笙都進一軍名單

郭哲敏涉88會館案能回家過年！ 獲2億交保加戴電子腳環

聽新聞
0:00 / 0:00

藏身高雄小巷「解憂咖啡店」 為藥癮家庭兒少走出新生

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
位在高雄「咖黑咖啡」是大同醫院與高雄市毒品防制局合作的藥癮家庭服務據點，讓每位藥癮家庭、經濟生活困境的脆弱家庭和安置中兒少能在社區中找到歸屬感。記者宋原彰／攝影
位在高雄「咖黑咖啡」是大同醫院與高雄市毒品防制局合作的藥癮家庭服務據點，讓每位藥癮家庭、經濟生活困境的脆弱家庭和安置中兒少能在社區中找到歸屬感。記者宋原彰／攝影

高雄苓雅區永福路上的「咖黑咖啡」是高雄大同醫院與高雄市毒品防制局合作的藥癮家庭服務據點，每位藥癮家庭、經濟困頓的脆弱家庭和安置兒少能在尋常社區中找到溫暖歸屬感，店內每周有社工醫師駐點，也有共餐時間，讓每個人分享心事、交換心情：據點服務約60組家庭，固定會來據點的孩子約20多名。

「咖黑咖啡」除了是咖啡廳供應各式餐點飲品，更是藥癮家庭孩子的人生轉彎處！店長蔡宜廷與據點社工潘宜佳慧在每周一次的共餐時間，安排不同主題餐點，過程中與每個個案對談；促成據點成立的旗津醫院小兒科主任周柏青表示，藥癮家庭孩子需要穩定且長期陪伴的力量，剛好蔡宜廷身兼心理學講師和咖啡店老闆，於是將店面兼作服務據點。

該據點在2021年啟動，由毒防局補助租金、水電、活動經費，並有一名社工專門駐點。蔡宜廷表示，據點服務人數已超過百人，每天都需要處理不同兒少生涯、感情、人際等問題，也要教導對方各項生活瑣事，雖有心力交瘁之際，但每個孩子默默之中都會給予回饋和信任，彼此共享的各種時光，也是支持走下去的動力。

周柏青表示，他在臨床上常遇到發生問題的孩子，但藥物的幫助對孩子有限，反而是需要長期的陪伴。咖黑咖啡就是提供一個放鬆、無限制的環境，毒防局的家庭支持方案，每年有近60組家庭需由據點服務，每組家庭可能多達8人以上，因此業務量龐大，每年固定會來據點的孩子約20多位。

周柏青說，曾有孩子很抗拒走進據點內，他會與團隊試著將內部打點地更加溫馨，創造出許多個別空間，例如樓梯間閣樓、沙發區、小書房等，讓孩子能在裡面找到自身最舒服的場域，許多孩子在據點成功融入社會後，也會持續回來給予回饋，每年據點在過年前會舉辦圍爐餐會。

位在高雄「咖黑咖啡」是大同醫院與高雄市毒品防制局合作的藥癮家庭服務據點，讓每位藥癮家庭、經濟生活困境的脆弱家庭和安置中兒少能在社區中找到歸屬感。記者宋原彰／攝影
位在高雄「咖黑咖啡」是大同醫院與高雄市毒品防制局合作的藥癮家庭服務據點，讓每位藥癮家庭、經濟生活困境的脆弱家庭和安置中兒少能在社區中找到歸屬感。記者宋原彰／攝影
位在高雄「咖黑咖啡」是大同醫院與高雄市毒品防制局合作的藥癮家庭服務據點，讓每位藥癮家庭、經濟生活困境的脆弱家庭和安置中兒少能在社區中找到歸屬感。記者宋原彰／攝影
位在高雄「咖黑咖啡」是大同醫院與高雄市毒品防制局合作的藥癮家庭服務據點，讓每位藥癮家庭、經濟生活困境的脆弱家庭和安置中兒少能在社區中找到歸屬感。記者宋原彰／攝影
位在高雄「咖黑咖啡」是大同醫院與高雄市毒品防制局合作的藥癮家庭服務據點，讓每位藥癮家庭、經濟生活困境的脆弱家庭和安置中兒少能在社區中找到歸屬感。記者宋原彰／攝影
位在高雄「咖黑咖啡」是大同醫院與高雄市毒品防制局合作的藥癮家庭服務據點，讓每位藥癮家庭、經濟生活困境的脆弱家庭和安置中兒少能在社區中找到歸屬感。記者宋原彰／攝影

咖啡廳 社工 醫師

延伸閱讀

7條通緝犯栽在高雄警手裡 查獲歐美軍警裝備MPX衝鋒槍

馬拉松／高雄富邦馬拉松半馬超出距離惹怨 害「100分鐘內完賽」破功

高雄足浴會館店長趁按摩性侵、猥褻女大生 至少2女遭辱

高雄限量版「吉伊卡哇」小提燈曝光 2月8日起連兩天發送

相關新聞

藏身高雄小巷「解憂咖啡店」 為藥癮家庭兒少走出新生

高雄苓雅區永福路上的「咖黑咖啡」是高雄大同醫院與高雄市毒品防制局合作的藥癮家庭服務據點，每位藥癮家庭、經濟困頓的脆弱家庭...

政策大轉彎！高雄市環保局代清運廢棄床墊不收費了

高雄市一年廢棄床墊回收量約10萬床，不少縣市收取處理費，但高雄免費清運行之有年，環保局去年底公告，今年起獨立筒床墊代清除...

行人不友善 高雄推騎樓平順「20年完成10公里」遠輸雙北

為解決高雄市區騎樓崎嶇不平、不利行走困境，高市府推動騎樓整平計畫12年但成效緩慢，2021年改以「騎樓順平」方式，每年爭...

民間廠商投資3億元 高雄楠梓智昌複合式立體停車場今動土

結合里民活動中心、日間照顧中心、羽球館等多元化功能的智昌複合式立體停車場，高雄市政府在今天舉行動土典禮，由民間廠商投資3...

趙天麟進攻下屆高雄市議長？ 幕僚駁斥「空穴來風」

高雄市前立委趙天麟挑戰自我，昨天甫以14小時09分52秒完成2025鎮西堡100公里超馬賽，臉書發文徵求「下一個挑戰目標...

金門鳳翔新莊多元服務館暨托嬰中心動土 預計115年完工

金門最大社區～金城鎮鳳翔新莊今日舉行「多元服務館暨托嬰中心」動土典禮，這項工程可滿足金城鎮居民對多元服務及托育資源的需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。