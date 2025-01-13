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貨輪擱淺屏東遭棄置 航港局介入移除化解生態危機

中央社／ 高雄13日電

蒙古籍「巴西亞」輪日前受颱風影響擱淺屏東東港岸際卻遭遺棄，航港局為避免輪船造成污染，依商港法介入並在12日將輪船脫淺，化解生態環境危機，後續將向船東追償移除費用。

交通部航港局指出，蒙古籍「巴西亞」輪民國113年7月25日受颱風凱米影響，擱淺在屏東縣東港岸際，第一時間針對8名船員安置及殘油移除先行處理，解決初步危機後仍無法聯繫船東出面處置，同年8月6日將20.7噸餘油抽除完畢，9月25日獲知難船遭船東及保險公司惡意遺棄並未負責船體移除。

航港局表示，為避免擱淺船舶造成海洋環境污染危機，依商港法介入處置委託專業打撈業者進行船體移除作業，累積召開58次應變與工作會議，採取對環境影響最小的浮揚脫淺方式，輪船12日下午4時成功脫淺，化解屏東海域及生態環境危機，恢復東港岸際景觀，後續將安排前往高雄港繼續進行船體拆解作業。

航港局今天發布新聞稿指出，船舶擱淺後的船體移除是船方應盡責任，「巴西亞」輪代為移除相關費用將依法向船東追償，該船投保的保險公司也已列為黑名單，投保該惡劣保險公司的船舶不得進出中華民國各國際商港，以確保台灣海域安全，另外，目前尚有高雄地區及台南地區各2艘船舶尚未完成移除，未來將督導業者加速處置。

保險 屏東縣 航港局

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