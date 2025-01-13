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屏東養豬場異味擾民 環境部長彭啓明：輔導採新科技改善

中央社／ 屏東縣13日電
環境部長彭啓明。聯合報資料照片
環境部長彭啓明。聯合報資料照片

屏東縣萬巒鄉1處養豬場，異味困擾當地居民及休閒農業觀光業者。環境部長彭啓明應國民黨立委蘇清泉邀約，今天前往視察，他表示，將輔導業者以新科技改善臭味及廢污水處理。

國民黨立委盧縣一日前質詢彭啓明時提及，接獲陳情萬巒鄉成德村1處養豬場臭味長期擾民。彭啓明應社福及衛環委員會召委蘇清泉邀約，今天偕同環境部環境管理署長顏旭明、水質保護司長王嶽斌等人前往視察。

彭啓明接受媒體聯訪表示，此處養豬場所歷史已久，過去養了1萬頭豬，新營運團隊才剛接手，仍在整修設備，目前有1000多頭豬。新養豬型態已有轉變，包含臭味及糞便處理，甚至糞便也可以變黃金、變成綠電；沼液沼渣可澆肥。環境部過去有一些不錯輔導案例，已建議業者參考。

彭啓明說，台灣民眾都很喜歡吃滷肉飯，可是沒有人會希望養豬場就在隔壁。希望公私協力，給業者一點時間，打造無味、乾淨的新型態養豬場。未來會密切關切管理，以新科技完成養豬嫌惡設施轉換。

蘇清泉表示，養豬場就在沿山公路，屏東縣好山好水一定要好好維護。原養豬場設施落後，很高興現在與卜蜂集團合作，盼業者投資設備，以科技克服味道問題，才能淵遠流長。國產豬肉品質好，冷藏豬肉也外銷新加坡，台灣走到這階段，應拋開舊思維。

瑪家鄉排灣村長顏文進表示，業者廠房40年前延用至今，現階段仍有嚴重臭味，一早起來就會聞到。且鄰近農業休閒特區露營業者也反映蒼蠅多影響生意。

卜蜂集團營運生產部門蔡姓主管表示，去年中接手營運，欲重整老舊牧場。目前逐步改善中，仍未達鄰近居民標準。環境部建議委託廢棄物、水資源公司處理，將上呈公司供參。

環管署南區環境管理中心指出，去年12月曾派員檢測，異味及水質皆未超標。

彭啓明 臭味 養豬場

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