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民間廠商投資3億元 高雄楠梓智昌複合式立體停車場今動土
結合里民活動中心、日間照顧中心、羽球館等多元化功能的智昌複合式立體停車場，高雄市政府在今天舉行動土典禮，由民間廠商投資3億元，預計今年底完工啟用，將提供停車供給及多元化的生活機能，成為社區民眾的休閒好去處。
高市副市長李懷仁說，本案基地位於楠梓區智昌街與民昌街口，基地面積達6061平方公尺，將原有平面停車場活化轉型為地上2層樓的複合式立體停車場，預計租賃期間可為市府帶來約9100萬元的土地租金收入。其地點臨近西部濱海公路，區位優越，周邊楠梓科技產業園區發展成熟，對於市府持續推動市有地活化利用，具有實質意義。
交通局長張淑娟表示，本案完工後將由現行83席汽車停車格增加至124席小型車停車格及124席機車格，除停車設施外，場館內將設置里民活動中心、日間照顧中心及可容納16面羽球場的複合空間，另保留200坪的戶外活動廣場，為市民提供兼具生活、休閒與運動的全新場域。
交通局說，智昌複合式立體停車場將結合太陽能及智慧設施，設計上強調人本理念，以使用者需求為導向，預計今年底完工啟用後，不僅可提供節能友善的停車環境，更兼顧市民生活便利與休閒運動需求，帶動區域經濟發展，成為楠梓區的嶄新地標。
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