行人不友善 高雄推騎樓平順「20年完成10公里」遠輸雙北

為解決高雄市區騎樓崎嶇不平、不利行走困境，高市府推動騎樓整平計畫12年但成效緩慢，2021年改以「騎樓順平」方式，每年爭取中央1千餘萬元施作，截至去年底已完成近10公里，但議員認為成效仍不及雙北、桃園，工務局僅爭取中央預算，未編列市府本預算加強施作，無法給行人友善空間。

高雄市2009年起推動騎樓整平計畫，但騎樓產權為私有，施作須取得所有權人同意，2021年改推順平計畫，針對騎樓局部高低差，施作踏階或斜坡處理，住戶影響較小、經費較低，且無須取得所有權人同意書，去年爭取中央經費1800萬在九如一、二路段，自立一路段、自由一路段和大順路段施作，效益長度1480公尺。

高市工務局今年規劃在新興區七賢一路、二路和六合一路、二路的復興一路至自立路段，推動騎樓整平計畫，兩條路工程總長度1200公尺，另有備案路段是澄清路(鐵道街至光復路)雙側75公尺；由內政部國土署內政部補助1181萬元、地方配合款259萬元，合計1440萬元，換算之下，整平計畫平均每公尺要價1.2萬元。

高雄市騎樓順平施作長度統計至去年底，總完成改善長度為9837公尺，效益長度15960公尺。內政部國土署去年曾來函指出，今年度順平計畫工程單價過高，請調整或延長施作路段和縮短施工工期，騎樓整平後應留意後續維護管理，尤其抿石子易破損，且備案路段小於100公尺，應重新檢視。

市議員黃文益表示，部分住家騎樓高低落差不小，市府在施工前應先做好溝通，否則會引起地方反彈聲浪，高雄騎樓順平工程實施超過15年，僅完成10餘公里，遠輸於北部縣市，但工務局都未主動編列本預算施作，全由中央出資，如此進度遠不及其他縣市，建議提高經費、增加施作長度，建立行人友善的城市形象。民眾也說，店家私自拉高騎樓高度，造成長者、身障者通行不便，許多人要走到馬路上，引發危險。

高市工務局建管處回應，今年度騎樓順平計畫工程已於去年底決標發包完成，開工前置作業完成後並進行民眾意願訪查作業和取得同意書，全案工期至今年底；騎樓工程因涉及私權且易影響生活上出入，市府會經常辦理說明會宣導和溝通，但仍非每戶都同意，因此難取得完整路段，多為零星跳躍式分布，增加施工困難度，包含車輛機具與物料等，會使營建成本增加。