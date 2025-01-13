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政策大轉彎！高雄市環保局代清運廢棄床墊不收費了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市一年廢棄床墊回收量約10萬床，需要耗費不少清潔人力。圖／高市環保局提供
高雄市一年廢棄床墊回收量約10萬床，需要耗費不少清潔人力。圖／高市環保局提供

高雄市一年廢棄床墊回收量約10萬床，不少縣市收取處理費，但高雄免費清運行之有年，環保局去年底公告，今年起獨立筒床墊代清除收費700元、傳統彈簧床墊375元，歲入預算編列5500萬元。政策公布後引發反彈，環保局長張瑞琿今天證實，廢棄床墊清運已經委外處理，將維持不收費。

高市議會今天審議114年度警消衛環部門歲入預算，環保局編列5500萬元床墊清運收入，引發多位議員質疑，要求環保局針對床墊清運量及收費標準說明清楚。環保局解釋，每年回收床墊約10萬床，耗費許多人力成本，原本預計今年元旦起使用者付費，難處理的雙人獨立筒每床700元、傳統彈簧床375元，單人床墊打六折。

議員黃香菽表示，收費政策引發反彈，聽說環保局暫緩收費，何時會開始收費，如果不收費，為何收入還編列5500萬元，應該要說明清楚。議員宋立彬說，因為停辦造成歲入差額大，環保局要先釐清這筆費用方向。

議員陳麗娜也說，即將過年，許多市民準備換新床墊，同步產生清運需求，今天初次聽聞不會收費，無法接受收費政策雜亂無章、預算編列籠統。

環保局解釋，以往清潔隊員負責拆卸，回收成本高，才會公告今年起收費，不過今年回收業務已經順利委外出去，彈簧床內的高碳鋼單價高，每公斤可獲取2.5元回饋，且不需要額外付處理費，所以最後決定不收費，未來若無法委外才考慮收費。

經過討論，藍綠議員都認為，既然環保局不收取代清理費用，不可能收入5500萬元，刪減僅剩200萬元。

高市環保局在代清理廢彈簧床墊編列5500萬元歲入引發多位議員質疑，環保局長張瑞琿回應，仍將維持不收費政策。記者徐白櫻／翻攝
高市環保局在代清理廢彈簧床墊編列5500萬元歲入引發多位議員質疑，環保局長張瑞琿回應，仍將維持不收費政策。記者徐白櫻／翻攝

床墊 環保局長 議員

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