趙天麟進攻下屆高雄市議長？ 幕僚駁斥「空穴來風」
高雄市前立委趙天麟挑戰自我，昨天甫以14小時09分52秒完成2025鎮西堡100公里超馬賽，臉書發文徵求「下一個挑戰目標」。近日地方卻盛傳他要回鍋選議員，直攻高雄市議長寶座，趙透過幕僚解釋「這是空穴來風，無從回應」。
下屆高雄市長已有新潮流賴瑞隆、許智傑、許銘春及正國會林岱樺表態爭取提名，湧言會尚未推人選，因緋聞案退出立委選舉的湧言會大將趙天麟曾參與2018年高雄市長黨內初選，票數僅次市長陳其邁，動向格外受關注。
趙天麟退選後轉往商界及學界發展，低調少參與政治活動。趙曾擔任前金區、新興區、苓雅區議員，近日傳出趙有意參選前鎮、小港區議員後再拚議長，重選議員返回高雄政壇。
趙天麟幕僚說，這是不知道哪裡來的空穴來風消息，所以無從回應。
此外，去年民進黨高市黨部主委之爭，湧言會黃文益在正國會支持下順利當選，湧言會是否因此支持林岱樺引發外界關注。對此，湧言會高市議員說，目前尚未有此決策。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言