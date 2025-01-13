趙天麟進攻下屆高雄市議長？ 幕僚駁斥「空穴來風」

高雄市前立委趙天麟挑戰自我，昨天甫以14小時09分52秒完成2025鎮西堡100公里超馬賽，臉書發文徵求「下一個挑戰目標」。近日地方卻盛傳他要回鍋選議員，直攻高雄市議長寶座，趙透過幕僚解釋「這是空穴來風，無從回應」。

下屆高雄市長已有新潮流賴瑞隆、許智傑、許銘春及正國會林岱樺表態爭取提名，湧言會尚未推人選，因緋聞案退出立委選舉的湧言會大將趙天麟曾參與2018年高雄市長黨內初選，票數僅次市長陳其邁，動向格外受關注。

趙天麟退選後轉往商界及學界發展，低調少參與政治活動。趙曾擔任前金區、新興區、苓雅區議員，近日傳出趙有意參選前鎮、小港區議員後再拚議長，重選議員返回高雄政壇。

趙天麟幕僚說，這是不知道哪裡來的空穴來風消息，所以無從回應。

此外，去年民進黨高市黨部主委之爭，湧言會黃文益在正國會支持下順利當選，湧言會是否因此支持林岱樺引發外界關注。對此，湧言會高市議員說，目前尚未有此決策。