金門鳳翔新莊多元服務館暨托嬰中心動土 預計115年完工

金門最大社區～金城鎮鳳翔新莊今日舉行「多元服務館暨托嬰中心」動土典禮，這項工程可滿足金城鎮居民對多元服務及托育資源的需求，預計115年底前完工，將成為金城鎮結合社區活動與托育功能的重要場域。

動土典禮在醒獅團熱鬧的表演中揭開序幕，由縣長陳福海與金城鎮長李誠智共同主持，出席的貴賓包括縣議員董森堡、許大鴻、陳泱瑚、石永城、王國代、李養生；金城鎮代表會主席郭永隆及多位代表、縣府社會處長黃雅芬與社區居民等，場面熱鬧。

鳳翔新莊多元服務館暨托嬰中心選址於鳳翔新莊社區，地理位置優越，鄰近中正國小、金門高中及金門大學，交通便利且生活機能完善。一樓多元服務館，規劃為健康促進、地方產業發展及樂齡共學的終身學習場所，滿足社區居民的集會需求。二樓托嬰中心，採公辦民營模式，提供平價且便利的托育服務，支援雙薪家庭，緩解金城鎮托育需求壓力。整體工程總經費約4500萬元，預計工期240天完成。

李誠智表示，鳳翔新莊多元服務館暨托嬰中心於109年由社區提出需求，經多次協調與規劃最終定案。他感謝縣府、地方議員及社區領袖的支持與努力，讓經費籌措與工程規劃順利完成。李誠智特別提到，自己近期喜獲麟兒，深刻體會托育資源對於雙薪家庭的重要性，期盼該中心能為在地家庭提供支撐，打造更加完善的育兒環境。

陳福海指出，此案總預算5250萬元，中央挹注2200多萬元用於托嬰中心設置，議員配合款將近2千多萬，縣府僅出了500萬，陳福海提及，雖然監察院對於金門活動中心的興建有質疑，他感謝金城鎮公所及社會處的努力，讓規劃與發包順利完成。鳳翔新莊多元服務館的設立，不僅是居民聚會的理想場所，更要充分利用場館資源，讓監察院也看到其價值。

他也透露，金城鎮其他重大建設正在規劃中，包括重建已使用50年的金城國中體育館，以及規劃從宏坡陶瓷廠至尚義機場的快速道路，以因應小三通旅運大樓啟用後的交通需求，減少壅塞情況。

董森堡表示，金城鎮作為金門的政經中心，但部分社區如安和、民生、西南門及北門等缺乏活動中心或設施老舊失修。他認為鳳翔新莊多元服務館是一個結合多功能與照顧服務的典範模式，未來可推廣至其他地區，讓更多居民受益。他也呼籲民眾在建設完成後積極使用，讓場館發揮最大效益。