高市高階警官7人異動僅1人升警政監 公關主任又出缺了

警政署今發布高階警官人事案，高市分局長有7人異動，其中左營警分局蕭正松升警政監，由三民一警分局謝承甫接任；六龜警分局長郭子弘「下山」調鹽埕警分局，由航警局台北分局長蘇茂智「交流缺」接任；公關室主任王春生外派湖內警分局長，公關主任又出缺，據悉，人選尚懸缺中。

高雄市分局長7人異動名單近午出爐，基層原以為此波會有大調動，結果公布讓不少人以喜以憂。

歷任高市17個分局長最資深的左營警分局長蕭正松調升三線二星警政監，由三民一警分局謝承甫接任；鹽埕警分局長吳信宏接任三民一警分局長；六龜警分局長郭子弘從六龜區「下山」調市區的鹽埕警分局，航警局台北分局長蘇茂智「交流缺」接任六龜警分局長。

湖內警分局長陳義宏調任林園警分局長；到任半年的公關室主任王春生接任湖內警分局長；公關室主任先前被認為外派分局長的CP值高，但不僅得負責輿情處理、民代交付及反映事項，可說是燙手山芋，此次又出缺，據了解，接替人選警局尚在挑選中。