屏東縣第12任兒少代表上任 關注教育資源、平等學習

屏東縣第12任兒少代表上任，10名新任代表延續過往的努力，關注兒童與青少年的議題，新任兒少代表關注教育資源分配不均議題，期盼藉由兒少代表身分，提出建議，確保每個孩子有平等學習機會。

屏東縣府社會處指出，公開遴選分書審及面試，邀請屏東縣兒少委員會委員及第11任兒少代表擔任評審，選出屏東縣第12任兒少代表，年齡為12至18歲兒童及青少年，橫跨屏東南北各鄉鎮，希冀透過兒少代表的遴選，掌握多方兒少的需求，聽見兒少聲音。

新任兒少代表、枋寮高中二年級張皓翔說，教育資源分配的不均是當前屏東縣兒童與青少年的主要問題之一。屏南、屏東市等地的學校在教育設施和課程上有較大差距，這對偏遠地區的學生來說是一個挑戰。希望能夠通過兒少代表的身分，提出改進建議，確保每個孩子都有平等的學習機會。

社會處指出，從2014年培力青少年來到第12任，去年兒少代表持續針對屏東縣兒少騎乘電輔車的狀況及騎樓淨空改善，屏東縣高中職校園輔導系統軟硬體設施改善及資源整合建議，以及屏東縣高中職學生交通優惠措施及學生證轉型之可行性等議題，進行整年度討論及提案。