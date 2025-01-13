小港機場施工中 行人通道缺引導！人車爭道險象環生

高雄小港機場正在進行新航廈工程，其中新停車場工程區域是許多旅客與民眾進出的必經之道，但施工單位對於行人通道的規畫不明確，旅客進出機場時缺乏引導，經常人車爭道。當地里長說，不只旅客有困擾，當地居民要走進機場時，也感到危險。高雄航空站表示，已請施工單位加強現場的指示及標示。

小港機場的新航廈改建工程如火如荼進行中，由於目前的機車停車場，位在新航廈的立體停車場範圍，為了闢建臨時機車停車場及開闢道路，目前新停車場工程區域，使用柵欄圍出行人通道。

許多民眾反映，小港機場新航廈的施工單位在行人與車輛通道的動線規劃卻不夠明確，部分駕駛要開車從飛機路進入機場時，因開過頭而冒險倒車；旅客及民眾也無法走在正確的行人通道上，有時甚至要與車輛搶道。

記者昨天直擊，有旅客從小港機場大廳走出後，推行李走在要進入國內線的機場外環道路，身旁不時有計程車及車輛經過，旅客只能放慢速度行走，同時左右張望注意來車，相當驚險。一位住在小港機場附近的男子說，近期機場在施工，用護欄圍出行人通道，但標示卻不清楚，讓人不知該怎麼走。

小港區三苓里長郭冠霖說，小港機場正在興建新航廈，近日民眾反映，要走進機場的行人通道標示不清、一改再改，讓人看不懂，旅客要走進機場時也找不到行人通道，甚至會誤闖汽車使用的道路，與車輛一起爭道，「真的很危險」，希望施工單位能設立明確的指標，讓行人及車輛能清楚知道各自的道路，夜間也要加強照明。