高雄限量版「吉伊卡哇」小提燈曝光 2月8日起連兩天發送

2025高雄燈會1月25日至2月16日在愛河灣及輕軌旅運中心站登場，主角「吉伊卡哇（Chiikawa）」的元宵提燈今天搶先曝光。觀光局表示，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童全部可領到1盞小提燈，其他民眾2月8、9日到高雄港16至18號碼頭樂園排隊領取，一人限領2盞。

高雄市政府邀請日本人氣IP「吉伊卡哇」擔任2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園主角，「吉伊卡哇」大型氣膜將在愛河灣展示，周邊還有遊樂園、美食市集、水上活動及親子馬戲等規畫內容。

配合今年燈會主角「吉伊卡哇」，市府也邀請設計師結合精緻紙雕工藝打造可愛小提燈，高人氣提燈只送不賣。