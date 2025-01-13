快訊

買法拍屋踩雷 機械車位被管委會填平她求償卻敗訴

3招偷看LINE訊息不怕被發現已讀 iPhone一動作獨享「未讀祕技」

高階警人事發布！基市局長被控性騷降調航警副局長 廖美鈴升副署長

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄限量版「吉伊卡哇」小提燈曝光 2月8日起連兩天發送

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
2025高雄燈會提燈「吉伊卡哇」亮相，高雄市國小以下學童可獲得一人一盞。圖／高市觀光局提供
2025高雄燈會提燈「吉伊卡哇」亮相，高雄市國小以下學童可獲得一人一盞。圖／高市觀光局提供

2025高雄燈會1月25日至2月16日在愛河灣及輕軌旅運中心站登場，主角「吉伊卡哇（Chiikawa）」的元宵提燈今天搶先曝光。觀光局表示，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童全部可領到1盞小提燈，其他民眾2月8、9日到高雄港16至18號碼頭樂園排隊領取，一人限領2盞。

高雄市政府邀請日本人氣IP「吉伊卡哇」擔任2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園主角，「吉伊卡哇」大型氣膜將在愛河灣展示，周邊還有遊樂園、美食市集、水上活動及親子馬戲等規畫內容。

配合今年燈會主角「吉伊卡哇」，市府也邀請設計師結合精緻紙雕工藝打造可愛小提燈，高人氣提燈只送不賣。

市府表示，高雄家長不用排隊都可以拿到提燈，舉凡國小、幼兒園及特殊學校學童，預計寒假前，每人可領1盞小提燈，陪小朋友開心過寒假。此外，一般民眾2月8日至9日下午4點起，可在高雄港16號碼頭（輕軌旅運中心旁）排隊領取，一人限領2盞，發完為止。

2025高雄燈會提燈「吉伊卡哇」亮相，高雄市國小以下學童可獲得一人一盞。圖／高市觀光局提供
2025高雄燈會提燈「吉伊卡哇」亮相，高雄市國小以下學童可獲得一人一盞。圖／高市觀光局提供
2025高雄燈會「吉伊卡哇」小提燈發送資訊。圖／高市觀光局提供
2025高雄燈會「吉伊卡哇」小提燈發送資訊。圖／高市觀光局提供

吉伊卡哇 愛河 碼頭

延伸閱讀

冬令進補就吃鍋！令人胃口大開的「高雄鍋物美食之旅」

台積電高雄2奈米傳試產 蘋果可望列首批客戶

台積電高雄擴廠 13日環評審查

五福營收 挑戰最強Q1

相關新聞

高雄限量版「吉伊卡哇」小提燈曝光 2月8日起連兩天發送

2025高雄燈會1月25日至2月16日在愛河灣及輕軌旅運中心站登場，主角「吉伊卡哇（Chiikawa）」的元宵提燈今天搶...

高市高階警官7人異動僅1人升警政監 公關主任又出缺了

警政署今發布高階警官人事案，高市分局長有7人異動，其中左營警分局蕭正松升警政監，由三民一警分局謝承甫接任；六龜警分局長郭...

屏東縣第12任兒少代表上任 關注教育資源、平等學習

屏東縣第12任兒少代表上任，10名新任代表延續過往的努力，關注兒童與青少年的議題，新任兒少代表關注教育資源分配不均議題，...

小港機場施工中 行人通道缺引導！人車爭道險象環生

高雄小港機場正在進行新航廈工程，其中新停車場工程區域是許多旅客與民眾進出的必經之道，但施工單位對於行人通道的規畫不明確，...

蒙古籍「巴西亞」輪脫淺東港岸際 化解海洋環境生態危機

蒙古籍「巴西亞」輪去年7月25日受凱米颱風影響，擱淺在東港岸際後遭到船東惡意遺棄，航港局抽除餘油20.7噸，並依商港法緊...

資收收運 屏縣瑪家要等1小時

屏東縣環保局去年強制落實資源回收，瑪家鄉公所垃圾雖減量，資源回收卻暴量提高5成，資收暫置場域堆積兩層樓高，2輛回收車不敷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。