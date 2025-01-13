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蒙古籍「巴西亞」輪脫淺東港岸際 化解海洋環境生態危機

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
蒙古籍「巴西亞」輪受凱米颱風影響，去年7月25日擱淺在東港岸際。圖／航港局提供
蒙古籍「巴西亞」輪受凱米颱風影響，去年7月25日擱淺在東港岸際。圖／航港局提供

蒙古籍「巴西亞」輪去年7月25日受凱米颱風影響，擱淺在東港岸際後遭到船東惡意遺棄，航港局抽除餘油20.7噸，並依商港法緊急介入處置，委託專業打撈業者移除船體，累積召開58次應變與工作會議，終於在今年1月12日午4時許成功脫淺，化解屏東海域及生態環境危機。

交通部航港局表示，受凱米颱風侵襲影響，「巴西亞」輪去年7月25日擱淺在屏東東港岸際，航港局第一時間即針對8名船員安置，並在去年8月6日將20.7噸殘油移除先行處理，解決初步危機後，仍無法聯繫船東出面處置，去年9月25日確認「巴西亞」輪遭惡意遺棄。

為確保當地環境生態，避免海洋環境再一次污染，航港局依據商港法介入移除船體。航港局特別要求業者，應採安全、無污染且有效率之原則進行船體移除作業。

航港局說，「巴西亞」輪原本預計今年1月底脫淺，經多次召開會議督導打撈業者加速處理，移除方式並採取對環境影響最小的浮揚脫淺方式，移除作業提前在昨天下午4時許順利完成，恢復東港岸際景觀，後續將安排前往高雄港繼續進行船體拆解作業。

受凱米颱風影響，屏東岸際共擱淺3艘貨船，前2艘貨船「伊莉安娜」輪及「吉娜」輪均已成功脫淺，連同本次「巴西亞」輪處置完成後，屏東岸際擱淺船舶均已全數完成移除。

航港局強調，目前尚有高雄地區及台南地區各2艘船舶尚未完成移除，未來將督導業者加速處置。船舶擱淺後的船體移除是船方應盡的責任，「巴西亞」輪代為移除的相關費用，航港局將依法向船東追償，該船投保的保險公司也已列為黑名單，投保該惡劣保險公司的船舶不得進出中華民國各國際商港，以確保我國海域安全。

巴西亞輪昨天下午4時許脫淺後，在安全水域確認船體情況，後續將前往高雄港繼續進行船體拆解作業。圖／航港局提供
巴西亞輪昨天下午4時許脫淺後，在安全水域確認船體情況，後續將前往高雄港繼續進行船體拆解作業。圖／航港局提供
「巴西亞」輪的移除作業提前在昨天下午4時許順利完成。圖／航港局提供
「巴西亞」輪的移除作業提前在昨天下午4時許順利完成。圖／航港局提供

巴西 航港局 西亞

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