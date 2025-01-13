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資收收運 屏縣瑪家要等1小時

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣瑪家鄉公所資源回收堆積如山，約有兩層樓高，環境部長彭啓明（左）昨天到瑪家鄉瞭解資源回收清運情況，允諾會補助1輛資源回收車。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉公所資源回收堆積如山，約有兩層樓高，環境部長彭啓明（左）昨天到瑪家鄉瞭解資源回收清運情況，允諾會補助1輛資源回收車。記者劉星君／攝影

屏東縣環保局去年強制落實資源回收，瑪家鄉公所垃圾雖減量，資源回收卻暴量提高5成，資收暫置場域堆積兩層樓高，2輛回收車不敷使用，族人等資收車要等1小時，生活不便，環境部長彭啓明昨到瑪家鄉公所了解清運情況，允諾補助1輛資收車解決問題。

瑪家鄉民代表柯俊傑說，鄉內清運垃圾與資源回收有3條路線，三和是位在下游尾端，因為資收車量能不足，常常遇到收完兩個部落就滿載，要先回到清潔隊將資源回收倒出來，再繼續收，有時得等到1小時，相當不便。

原民立委伍麗華接獲族人反映，在立院多次質詢環境部，彭啓明昨到瑪家鄉公所現勘。伍麗華說，原鄉因地理環境與平地不同，垃圾車無法到各家門口，如涼山部落垃圾車收運位置距部落約500到800公尺，因鄉內人口密度高，資源回收車量能已明顯不足。

瑪家鄉有兩輛資源回收車，其中1輛車齡已逾16年，外觀鏽蝕且故障率與維修費遽增。瑪家鄉長羅清仁說，執行垃圾分類讓資源回收暴增56%，經常1輛車滿載卻還沒收完，希望中央協助。

彭啓明現場允諾，中央補助1輛資源回收車，第2輛再評估，清潔隊場地不足部分，會輔導公所跟環境部申請預算，全力支援。

屏東縣政府環保局長顏幸苑表示，縣府今年度編列2800萬元協助補助公所購買回收車，加上環境部補助的1800萬元，合計有約4600萬元補助，有提出需求的鄉公所，均可補助購買資源回收車。

屏東縣政府 環境部 資源回收

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