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高雄中都濕地野狗群吠叫 嚇壞遊客

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
有遊客在高市三民區中都濕地公園要走吊橋時，發現橋的另一端有野狗聚集，與橋下另隻黃狗對峙吠叫，讓她感嘆若非兩邊的野狗吵架，她可能就成為遭攻擊對象。圖／讀者提供
有遊客在高市三民區中都濕地公園要走吊橋時，發現橋的另一端有野狗聚集，與橋下另隻黃狗對峙吠叫，讓她感嘆若非兩邊的野狗吵架，她可能就成為遭攻擊對象。圖／讀者提供

高雄三民區中都濕地公園是市區重要的遊憩區，近日傳出流浪狗肆虐嚇壞遊客，附近居民批有特定人士餵食，另，濕地水域可見浮著油汙，水體恐遭汙染，市議員也要求盡速處理；市府回應，會安置流浪狗，濕地進水口有些許浮油，原因待查。

中都濕地公園占地12.6公頃，在都會區還原老高雄河海濕地的紅樹林自然生態，但1名外地來的遊客前天前往散步，在公園吊橋附近發現流浪狗聚集，狗群與橋下濕地的另隻黃狗互相吠叫，嚇得她不敢前進；遊客質疑，公園流浪狗太多，應妥善安置，若不是兩邊狗群吵起來，她可能就成為攻擊對象。

不僅於此，該名遊客還發現濕地水域浮著油汙，且有垃圾漂流物，她擔心，中都濕地是為復育老高雄的河海濕地紅樹林自然生態，若出現浮油、垃圾，公園內水體恐受汙染、破壞。

記者昨天前往中都濕地，雖未見流浪狗聚集，但當地人直指有飼主會將棄養犬隻帶到公園放生，甚至有特定人士餵食，導致濕地流浪狗氾濫，所幸目前都未傳出傷人事件，但已讓人感到害怕。

市議員何權峰說，中都濕地公園是許多民眾會去運動、散步的地方，如果有出現流浪狗群聚對峙、互相吠叫，會讓進入公園的民眾感到害怕，市府的公園處及動保處應該盡速處理；市議員張博洋也呼籲，民眾不要逗弄或餵食流浪狗，以免遭到襲擊而受傷。

流浪狗肆虐部分，市府公園處昨允諾會請動保處協助安置，至於水體疑受汙染，水利局昨現場會勘後指出，濕地水質還算清澈，僅在同盟路的濕地進水口，發現水面上有些許浮油、細小垃圾及落葉卡在攔汙網表面，遊客所指油汙來源仍待查。

水利局解釋，為避免濕地因生活汙水流入造成汙染，周邊截流設施已建置完成，生活汙水均導入汙水下水道，不會流入中都濕地；目前濕地水域與愛河相接，為提升交換效率，去年並建置水循環系統，在愛河低潮位時，將愛河的水抽入中都濕地，流貫整個園區形成環狀水道。

愛河 流浪狗 濕地公園

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