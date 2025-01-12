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鹿兒島知事鹽田康一再訪屏東 體驗多向度之美

中央社／ 屏東縣12日電
日本鹿兒島縣知事鹽田康一（左6）12日率團到訪屏東，前往看海美術館欣賞落山風藝術季，體驗屏東多向度之美。（屏東縣政府提供）中央社
日本鹿兒島縣知事鹽田康一（左6）12日率團到訪屏東，前往看海美術館欣賞落山風藝術季，體驗屏東多向度之美。（屏東縣政府提供）中央社

日本鹿兒島縣知事鹽田康一繼去年來台與屏東簽署MOU後，今天再度率團到訪，屏東縣長周春米接待，安排品嚐萬巒豬腳、落山風藝術季、逛墾丁大街等，體驗屏東多向度之美。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，鹿兒島縣是縣長周春米上任以來第1個簽署MOU國際城市，對屏東拓展城市外交是重大突破；從2023年9月周春米首次拜訪鹿兒島縣開始，不到1年半時間雙方已經互訪2次，地方實質交流從觀光、教育、文化擴及農業養殖、產經發展、商圈活化、地方創生，可見雙方好交情。

縣府提及，此次走訪六堆客家文化園區，了解客家歷史與文化特色後，再至聞名的萬巒豬腳街享用美味料理。隨後南下恆春半島，鹽田康一此行率縣廳觀光文化體育課人員，了解屏東如何活化海口港閒置空間及四重溪溫泉。先後至看海美術館欣賞落山風藝術季，走訪屏東青年旅創基地、四重溪溫泉公園等。

縣府表示，晚間周春米在墾丁設宴迎接，餐後一同逛墾丁大街，讓鹽田康一感受屏東多元面向。

周春米指出，屏東與鹿兒島地理與產業條件相似，簽署MOU後，更可望透過長期互動與合作，形成堅實友好基礎，未來雙方將持續在觀光、文化、教育與產業等領域推動合作，共創更豐碩成果。

周春米 墾丁

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