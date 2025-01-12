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屏東縣瑪家鄉資源回收爆量堆兩層樓高 等資收車要1小時

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣瑪家鄉公所資源回收爆量，堆積如山，約有兩層樓高，環境部長彭啓明（左）今天到瑪家鄉瞭解資源回收清運情況，也允諾會補助1輛資源回收車，現今堆置情況需要設置棚子。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉公所資源回收爆量，堆積如山，約有兩層樓高，環境部長彭啓明（左）今天到瑪家鄉瞭解資源回收清運情況，也允諾會補助1輛資源回收車，現今堆置情況需要設置棚子。記者劉星君／攝影

屏東縣環保局去年強制落實資源回收，瑪家鄉公所垃圾雖減量，但資源回收爆量提高5成，資收暫置場域堆兩層樓高，族人等資收車要等1小時，生活不便，環境部長彭啓明今現勘並允諾中央補助1輛資收車。

瑪家鄉民代表柯俊傑住三和村，柯俊傑說，鄉內清運垃圾與資源回收共3條路線，三和是位在下游尾端，因資收車量能不足，常遇到資源回收車收兩個部落就滿了，要先回到清潔隊將資源回收物倒出來，再繼續收，有的部落等資收車要到1小時，相當不便。

原民立委伍麗華也是住在瑪家鄉，她接獲族人反映，立院多次質詢環境部，環境部長彭啓明今到瑪家鄉公所現勘。

伍麗華說，原鄉因地理環境與平地不同，垃圾車無法到各家門口，但有些有大路口，大家走約幾十公尺可以出來丟垃圾。但在瑪家鄉涼山部落，垃圾車收地方距離部落約500到800公尺，部落還發展出一個生意，摩托車幫忙載垃圾，一個收10元，摩托車載大家垃圾在大馬路等垃圾車。

伍麗華也提到，瑪家鄉人口密度高，鄉內有原住民族文化園區、涼山遊憩區等，但資源回收車量能不足，建議應該要因地制宜評估。

瑪家鄉長羅清仁說，瑪家鄉兩輛資源回收車，其中一輛到去年底車齡逾16年，外觀鏽蝕不佳且故障率與維修費遽增。加上資源回收量增加，不符需求，執行垃圾分類讓資源回收暴增56％，經常一台車滿載但卻還沒收完。資源回收要做後端分類，清潔隊場域太小，目前堆置約1周資源回收爆量，公所加派人力處理，希望能有更大空間，目前有找到地點，要申請垃圾場興辦事業，希望中央協助。

彭啓明現場允諾，中央支援補助一輛資源回收車，第二輛再評估。也會將垃圾車在偏鄉耗損率高等因素，做相關研議；清潔隊場地，會輔導公所跟環境部申請預算，全力支援。

屏東縣府環保局長顏幸苑說，縣府今年度編列2800萬元預算協助補助公所購買資源回收車，加上環境部補助約1800萬元，114年度約4600萬元補助，針對提出需求公所原則均可獲補助資源回收車。

屏東縣瑪家鄉公所資源回收爆量，堆積如山，約有兩層樓高，環境部長彭啓明（左）今天到瑪家鄉瞭解資源回收清運情況，也允諾會補助1輛資源回收車，現今堆置情況需要設置棚子。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉公所資源回收爆量，堆積如山，約有兩層樓高，環境部長彭啓明（左）今天到瑪家鄉瞭解資源回收清運情況，也允諾會補助1輛資源回收車，現今堆置情況需要設置棚子。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉公所資源回收爆量，堆積如山，約有兩層樓高，一周累積資源回收量，公所也緊急加派人力處理。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉公所資源回收爆量，堆積如山，約有兩層樓高，一周累積資源回收量，公所也緊急加派人力處理。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉公所資源回收爆量，堆積如山，約有兩層樓高，鄉內僅一台資源回收車，（中間白色），車齡逾16年，不符鄉親使用需求。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉公所資源回收爆量，堆積如山，約有兩層樓高，鄉內僅一台資源回收車，（中間白色），車齡逾16年，不符鄉親使用需求。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉公所資源回收爆量，堆積如山，約有兩層樓高，一周累積資源回收量，公所也緊急加派人力處理。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉公所資源回收爆量，堆積如山，約有兩層樓高，一周累積資源回收量，公所也緊急加派人力處理。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉公所資源回收爆量，堆積如山，約有兩層樓高，環境部長彭啓明（左二）今天到瑪家鄉瞭解資源回收清運，鄉長羅清仁（左一）說明，彭啓明允諾會補助1輛資源回收車，現今堆置情況需要設置棚子。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉公所資源回收爆量，堆積如山，約有兩層樓高，環境部長彭啓明（左二）今天到瑪家鄉瞭解資源回收清運，鄉長羅清仁（左一）說明，彭啓明允諾會補助1輛資源回收車，現今堆置情況需要設置棚子。記者劉星君／攝影

垃圾車 環境部 資源回收

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