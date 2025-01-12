搶攻高雄球迷票？ 邱議瑩、賴瑞隆都找蔡其昌賀年

新年將屆，春聯發送成綠營立委爭取市長提名的最佳舞臺。台灣棒球獲得世界冠軍後，立委兼中華職棒會長的蔡其昌炙手可熱，立委賴瑞隆今天公布他與蔡其昌聯名的「台灣尚勇」拜年看板，另一立委邱議瑩也找蔡其昌、李柏毅及黃捷親筆簽名的「台灣尚勇」春聯。蔡其昌說，大家都是好朋友，一切尊重黨內機制，今天不談政治。

立委賴瑞隆在前鎮區草衙二路張掛第一名「台灣尚勇」看板，他與中華職棒會長蔡其昌聯名，以看板向台灣棒球英雄致敬。

下午3點，立委邱議瑩也邀請蔡其昌在高雄舉辦春聯簽名會，菊系立委李柏毅及議員何權峰一同出席，立委黃捷後來也到場，5人在中央公園送上滿滿的新春祝福，索取春聯的球迷大排長龍，來自屏東的潘姓球迷排隊3小時，搶得頭香。

賴瑞隆及邱議瑩不約而同都以「台灣尚勇」為主題，引發外界聯想。蔡其昌表示，棒球拿冠軍，國人同胞都很高興，因為很多球員敲碗說他都沒到高雄辦簽名會，所以一次滿足大家，在中央公園停留2小時，分享世界冠軍的喜悅。

記者追問，若高雄市長黨內初選會挺誰？蔡其昌回應，大家都是好朋友，各有優點，他跟邱議瑩委員是很多屆同事，私下感情特別好，但黨內有提名機制，他會尊重機制如何產生（候選人），今天主要發春聯，不談政治。

邱議瑩說，棒球拿冠軍，全台灣都感到與有榮焉，蔡其昌是立委，更是中華職棒會長，推動棒球非常辛苦，兩項職務都是公共財，大家一起為高雄加油。

此外，同樣爭取高雄市長提名的立委林岱樺今天也有行程，今天轉進潛在對手邱議瑩選區美濃賀年，並在高市議員朱信強及十多位在地里長陪同下拔蘿蔔，不少人喊加油，頗受歡迎。

中央公園春聯簽名會大排長龍，屏東潘姓球迷排隊3小時，搶得頭香。記者徐白櫻／攝影 在中央公園排隊索取「台灣尚勇」春聯的市民大排長龍，蔡其昌提早現身，為球迷簽名。記者徐白櫻／攝影