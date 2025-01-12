台中老人0.5%受虐...子女施暴最多 哀精神虐待最不易察覺

台中市目前65歲以上人口占16.5%、約45萬人，邁向「超高齡社會」。市議員陳俞融指出，現台中市老年人口受虐比例高達0.538%，僅次高雄市，精神虐待近五成，長輩遭受隱形傷害。衛生局表示，台中市老人保護通報率高，社會局多管齊下守護長者福祉。

陳俞融說，台中市老年人口居六都第4多，但受虐比例卻高居六都第2，且受虐案件不減反增，從2022年2277件攀升至2023年2620件，增加達15%。

從通報數據來看，台中市老人受虐類型中，身心虐待占比高達95%以上。其中最令人意外的是，精神暴力的比例竟與肢體暴力不相上下，顯示許多長輩正承受著無形的精神壓力。

根據衛福部統計資料顯示，老人受虐案件中，施虐者以子女居首、配偶次之。陳俞融說，很多時候，子女因照顧負荷過重，而忽略自身的身心狀態，或是因長時間照顧而欠缺休息，導致和長輩互動陷入惡性循環，最後形成精神虐待的案例。

陳俞融質疑，社會局2024年老人虐待立案，目前約9成3採取「安全維護」處遇方式。陳俞融說，對於長期的精神虐待，效果恐怕相當有限。市府應重新檢討現行防治機制，提升社工人員對精神虐待的敏感度，並建立更完善的心理諮商轉介機制。

社會局說明，過往老人保護的通報率黑數過高，原因在於老人隱忍不報、一般民眾對於老人保護瞭解不夠、老人受虐徵兆易與老人疾病症狀混淆、專業人員對於老人虐待的敏感度不足等。

社會局指出，老人受虐通報案件數增加，與全國統計逐年上升一致，台中市通報率六都第二，主因市府強化宣導及市民更為重視老人受虐，協助通報，讓長輩可以得到即時的通報協助。

社會局表示，精神虐待相較於肢體虐待不容易被發現，因此在社工專業人員訓練中將老人保護辨識議題納入重點工作，提升社工人員對精神虐待的敏感度及知能。

在心理諮商方面，台中市每年簽約合格心理師協助老人進行心理創傷復原工作，並處理家庭成員關係。

另為減輕照顧壓力，社工依老人及案家需求適時提供服務，包含連結長照單位、使用居家服務，並結合衛生局高負荷家庭照顧者轉介服務。

結合民間團體訓練在地化且具老人受虐辨識能力的老保家庭關懷訪視員，針對較缺乏照顧資源的老人及其家庭，提供關懷訪視服務。