中都濕地公園水域有浮油、漂流物 遊客擔心生態遭破壞

佔地12.6公頃的「中都濕地公園」位於愛河中下游的十全與九如路之間，高雄市政府試圖還原超過半世紀以前的老高雄河海濕地紅樹林自然生態，希望讓自然與人文得到平衡，但近日民眾發現濕地部分水域有浮油、垃圾漂流物，質疑「這要如何復育生態」。

民眾表示，近日到中都濕地公園散步，不僅遇到流浪口，還發現其中第二座吊橋底下的水域浮著一層油，且有不少垃圾漂流物，讓人擔心已復育的紅樹林生態及海岸林帶，是否會因為浮油、垃圾而遭到破壞。

水利局表示，今天上午派人前往現場勘查，中都濕地水質還算清澈，僅在同盟路的濕地進水口，發現水面上有些許浮油、細小垃圾及落葉卡在攔污網表面。

水利局說，中都濕地公園內水域與愛河相接，流貫整個園區形成環狀水道，但中都濕地內的水體與愛河水體在自然潮汐變化下，交換效率不佳，水利局去年8月籌措經費協助施作水循環系統，透過抽水機與管路，在愛河低潮位時，將愛河的水抽入中都濕地，提升水體交換的效率，工程已於去年12月完成，目前在試運轉階段。