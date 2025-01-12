快訊

冷氣團襲台連2日109人猝死 今年至今已492人OHCA

用微波爐、在室溫解凍都NG？專家解析11種錯誤解凍肉類方法

聽新聞
0:00 / 0:00

過年來試手氣！屏東歸來慈天宮連擲20個聖筊 送200萬現金

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東歸來慈天宮大年初一初二舉辦擲筊拚大獎，民眾排隊試手氣，圖為去年擲筊情形。圖／報系資料照
屏東歸來慈天宮大年初一初二舉辦擲筊拚大獎，民眾排隊試手氣，圖為去年擲筊情形。圖／報系資料照

春節將屆，屏東市歸來慈天宮延續以往，大年初一、大年初二舉辦擲筊拚大獎，不限年齡、不限次數、完全免費，現場排隊，只要連續擲出20個聖筊，就送200萬元發財金

不過要連續擲出20個聖筊有多難？有數學老師計算，連續擲出20個聖筊機率是「104萬8576分之1」，難度相當高。

歸來慈天宮指出，前幾年連擲20個聖筊大獎有TOYOTA汽車一輛、賓士車一輛，去年開始為現金200萬，但大獎都未曾送出。今年大獎仍是現金200萬元。

慈天宮指出，今年擲筊PK大賽獎項跟以往略不同，連擲20次聖筊可獲200萬元發財金；連擲12次聖筊，可獲125cc機車，名額兩名；另外，連續擲5次聖筊以上，可參加擲筊PK大賽，決賽有1萬6000元、1萬2000元與1萬元發財金各一名，還有2000元發財金數名與1000元摸彩發財金50名。

慈天宮指出， 若擲筊活動結束後僅1人連擲20次聖筊者，200萬元發財金由該員獨得；若遇二名以上連續擲出20次聖筊者，由主辦單位公證邀集相關者進行獎金平均分配協議；200萬元發財金得獎者，依給獎辦法及各項所得稅法扣繳的規定辦理。

慈天宮指出，以往分汽車組、機車組、現金組，前年汽車組連續擲聖筊17次，去年現金組連擲聖筊16次；機車組去年最高擲11個聖筊，僅差一個聖筊，與機車擦身而過，前年機車組有3人擲出12個聖筊，最後PK，兩輛機車均送出。

慈天宮指出，今年擲筊活動1月29日大年初一、1月30日大年初二，初一從上午8點到晚間9點。初二從上午8點到下午4點，初二下午4點擲筊活動結束後隨即舉行擲筊PK大賽。

歸來慈天宮是屏東市歸來信仰中心，涵蓋湖南、湖西、歸心里，歸來以農特產三寶牛蒡、豆薯與青蔥聞名，慈天宮內還將歸來三里、三寶寫成對聯。

屏東歸來慈天宮大年初一初二舉辦擲筊拚大獎，民眾排隊試手氣，廟埕擠滿人潮，圖為去年擲筊情形。圖／報系資料照
屏東歸來慈天宮大年初一初二舉辦擲筊拚大獎，民眾排隊試手氣，廟埕擠滿人潮，圖為去年擲筊情形。圖／報系資料照
屏東歸來慈天宮大年初一初二舉辦擲筊拚大獎，今年活動辦法。圖／歸來慈天宮提供
屏東歸來慈天宮大年初一初二舉辦擲筊拚大獎，今年活動辦法。圖／歸來慈天宮提供
屏東歸來慈天宮大年初一初二舉辦擲筊拚大獎，民眾排隊試手氣，圖為去年擲筊情形。圖／報系資料照
屏東歸來慈天宮大年初一初二舉辦擲筊拚大獎，民眾排隊試手氣，圖為去年擲筊情形。圖／報系資料照

屏東 發財金

延伸閱讀

屏東燈節開幕 四大燈區50組燈飾迎春節

屏東燈節點燈 主燈「梅杜莎的宮殿」迷幻朦朧

屏東新埤鄉長補選 現任鄉代曾明輝當選

屏東縣民公園中年男疑露鳥、拍女童屁股 檢警逮人聲押獲准

相關新聞

過年來試手氣！屏東歸來慈天宮連擲20個聖筊 送200萬現金

春節將屆，屏東市歸來慈天宮延續以往，大年初一、大年初二舉辦擲筊拚大獎，不限年齡、不限次數、完全免費，現場排隊，只要連續擲...

台中老人0.5%受虐...子女施暴最多 哀精神虐待最不易察覺

台中市目前65歲以上人口占16.5%、約45萬人，邁向「超高齡社會」。市議員陳俞融指出，現台中市老年人口受虐比例高達0....

中都濕地公園水域有浮油、漂流物 遊客擔心生態遭破壞

佔地12.6公頃的「中都濕地公園」位於愛河中下游的十全與九如路之間，高雄市政府試圖還原超過半世紀以前的老高雄河海濕地紅樹...

高雄中都濕地吊橋野狗群出沒對峙吠叫 嚇壞路過遊客

高雄中都濕地公園內有3座吊橋，風景寧靜優美，卻有野狗群聚出沒。有遊客昨天在走吊橋時，發現野狗在吊橋的末端及橋下濕地互相對...

光嘉義就撿拾1千萬根菸蒂 彭啟明與青商總會簽署備忘錄

環境部長彭啓明今在高雄與國際青年商會中華民國總會簽署「菸蒂不落地」合作備忘錄，青商會全台154個分會每月至少撿拾200根...

屏東新埤補選 鄉代升級變鄉長

屏東縣新埤鄉長補選選舉結果出爐，現任鄉民代表曾明輝以1547票、36.74%得票率勝出。他表示，會利用剩下1年10個月任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。