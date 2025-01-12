過年來試手氣！屏東歸來慈天宮連擲20個聖筊 送200萬現金

春節將屆，屏東市歸來慈天宮延續以往，大年初一、大年初二舉辦擲筊拚大獎，不限年齡、不限次數、完全免費，現場排隊，只要連續擲出20個聖筊，就送200萬元發財金。

不過要連續擲出20個聖筊有多難？有數學老師計算，連續擲出20個聖筊機率是「104萬8576分之1」，難度相當高。

歸來慈天宮指出，前幾年連擲20個聖筊大獎有TOYOTA汽車一輛、賓士車一輛，去年開始為現金200萬，但大獎都未曾送出。今年大獎仍是現金200萬元。

慈天宮指出，今年擲筊PK大賽獎項跟以往略不同，連擲20次聖筊可獲200萬元發財金；連擲12次聖筊，可獲125cc機車，名額兩名；另外，連續擲5次聖筊以上，可參加擲筊PK大賽，決賽有1萬6000元、1萬2000元與1萬元發財金各一名，還有2000元發財金數名與1000元摸彩發財金50名。

慈天宮指出， 若擲筊活動結束後僅1人連擲20次聖筊者，200萬元發財金由該員獨得；若遇二名以上連續擲出20次聖筊者，由主辦單位公證邀集相關者進行獎金平均分配協議；200萬元發財金得獎者，依給獎辦法及各項所得稅法扣繳的規定辦理。

慈天宮指出，以往分汽車組、機車組、現金組，前年汽車組連續擲聖筊17次，去年現金組連擲聖筊16次；機車組去年最高擲11個聖筊，僅差一個聖筊，與機車擦身而過，前年機車組有3人擲出12個聖筊，最後PK，兩輛機車均送出。

慈天宮指出，今年擲筊活動1月29日大年初一、1月30日大年初二，初一從上午8點到晚間9點。初二從上午8點到下午4點，初二下午4點擲筊活動結束後隨即舉行擲筊PK大賽。