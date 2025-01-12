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高雄中都濕地吊橋野狗群出沒對峙吠叫 嚇壞路過遊客

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄中都濕地公園內有3座吊橋，風景寧靜優美，吸引民眾前來散步、運動。記者王勇超／攝影
高雄中都濕地公園內有3座吊橋，風景寧靜優美，吸引民眾前來散步、運動。記者王勇超／攝影

高雄中都濕地公園內有3座吊橋，風景寧靜優美，卻有野狗群聚出沒。有遊客昨天在走吊橋時，發現野狗在吊橋的末端及橋下濕地互相對峙吠叫，讓她受到不小驚嚇。民眾說，特定人士餵食導致野狗氾濫，「有時候晚上想去走走，就怕被咬」。民代說，市府相關單位應該盡速處理。高市公園處說，會請動保處協助安置野狗。

一名外地來的遊客昨天到高雄三民區中都濕地公園散步，當她沿步道走到第二座吊橋時，發現在吊橋的另一端有多隻野狗聚集，與橋下濕地的另一隻黃狗互相吠叫，她感嘆「狗群也太多了吧，要不是兩邊狗群吵起來，我就變成攻擊對象了」。

遊客說，她也很愛動物，但認為政府應該妥善安置流浪狗，而非任由牠們流浪在外，而且流浪犬隻即便不會危害人類，但對原生種已構成威脅，狗狗適合生活的地方是人類給予的家，而不是充滿人類開發痕跡的水泥叢林。

民眾表示，經常來中都濕地公園溜狗，「這裡的野狗群都蠻膽小，只會叫，也不會攻擊我的狗」。一名來中都濕地公園散步的男子說，溼地公園「有在管理，很不錯」，但也無法預防野狗從外圍進入公園。

一名男子透露，動保處曾派人來中都濕地公園捕捉野狗，卻抓不到，幸好到目前為止都還沒有傳出野狗咬人事件；他也說，有些民眾會把棄養的狗帶來公園放生，才導致公園野狗源源不絕。

高雄市議員何權峰說，中都濕地公園市許多民眾會去運動、散步的地方，如果有出現野狗群聚對峙、互相吠叫，會讓進入公園的民眾感到害怕，市府的公園處及動保處應該盡速處理。

市議員張博洋說，民眾如果發現野狗，可以撥打1999通報市政府派人前往處理，部分流浪狗的性情較不穩定，民眾不要去逗弄或餵食野狗，以免遭到襲擊而受傷。

公園處表示，公園內禁止餵食流浪動物，經制止或命其離開而不從者，處1000元以上6000元以下罰鍰；為維持公園休憩品質及環境，請民眾不要在公園內餵食野生動物，動保處將進行勸導及環境清潔，另請動保處協助安置中都濕地公園內的流浪犬。

記者今天重回中都濕地公園，未發現有流浪狗聚集。記者王勇超／攝影
記者今天重回中都濕地公園，未發現有流浪狗聚集。記者王勇超／攝影
有遊客昨天在高市三民區中都濕地公園要走吊橋時，發現橋的另一端有野狗聚集，與橋下另隻黃狗對峙吠叫，讓她感嘆若非兩邊的野狗吵架，她可能就成為遭攻擊對象。圖／讀者提供
有遊客昨天在高市三民區中都濕地公園要走吊橋時，發現橋的另一端有野狗聚集，與橋下另隻黃狗對峙吠叫，讓她感嘆若非兩邊的野狗吵架，她可能就成為遭攻擊對象。圖／讀者提供

吊橋 流浪狗 濕地公園

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