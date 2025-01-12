光嘉義就撿拾1千萬根菸蒂 彭啟明與青商總會簽署備忘錄
環境部長彭啓明今在高雄與國際青年商會中華民國總會簽署「菸蒂不落地」合作備忘錄，青商會全台154個分會每月至少撿拾200根菸蒂，且協助推動街道、商圈和公共場所增設回收桶，讓丟棄菸蒂有便捷去處。彭啟明說，每根菸含4千多個化學物質，形成海廢不利人體健康，感謝民間參與維護環境清潔。
青商會號召全台14個小區、154個分會共7200多位熱心成員響應行動，今天上午在日本、韓國、蒙古及馬來西亞等海外盟友見證下，環境部長彭啟明與中華民國總會長蔡政諺簽署備忘錄，預計以5年時間協力減少菸蒂亂丟問題。
第73屆總會長蔡政諺說，青商會每年都會號召各地青年加入年度重大活動，今年的旗艦計畫是與環境部合推菸蒂不落地，小小一件事情，若能號召許多人參與，可以發揮最大力量。
彭啟明說，北一女學生撿菸蒂的舉動讓他很感動，嘉義縣環保局推「撿拾一個菸蒂獎勵1毛錢」活動，共發90萬元獎金，光嘉義撿拾近1千萬個菸蒂。他認為，有時抽菸的人也滿可憐的，無處可丟就隨便塞，隨便丟，導致台灣水溝蓋一打開，裡面很多菸蒂，這問題很嚴重，需要解決，不然菸蒂形成海廢、塑膠微粒，人類又吃入海鮮，不利健康。
除參與「菸蒂不落地」宣示活動外，彭啟明今天下午還要視察屏東瑪家垃圾清運及內埔隘寮低碳社區。彭啟明說。感謝國際青商總會願意花5年時間與環境部合力改善菸蒂亂丟現象，未來也會與青商會進一步合作氣候變遷與淨零議題，下午他還要參訪低碳永續家園，盼能結合地方創生，促成更多社區參與，明天將參訪傳統養豬業，設法精進廢水處理流程。
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