快訊

少了國軍的民防演習挨轟 是主角被消失還是換龍套當家？

光嘉義就撿拾1千萬根菸蒂 彭啟明與青商總會簽署備忘錄

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
環境部長彭啓明（右）今早在高雄與國際青商中華民國總會長蔡政諺（左）簽署「菸蒂不落地」合作備忘錄，將以5年時間合力改善菸蒂亂丟現象。記者徐白櫻／攝影
環境部長彭啓明（右）今早在高雄與國際青商中華民國總會長蔡政諺（左）簽署「菸蒂不落地」合作備忘錄，將以5年時間合力改善菸蒂亂丟現象。記者徐白櫻／攝影

環境部長彭啓明今在高雄與國際青年商會中華民國總會簽署「菸蒂不落地」合作備忘錄，青商會全台154個分會每月至少撿拾200根菸蒂，且協助推動街道、商圈和公共場所增設回收桶，讓丟棄菸蒂有便捷去處。彭啟明說，每根菸含4千多個化學物質，形成海廢不利人體健康，感謝民間參與維護環境清潔。

青商會號召全台14個小區、154個分會共7200多位熱心成員響應行動，今天上午在日本、韓國、蒙古及馬來西亞等海外盟友見證下，環境部長彭啟明與中華民國總會長蔡政諺簽署備忘錄，預計以5年時間協力減少菸蒂亂丟問題。

第73屆總會長蔡政諺說，青商會每年都會號召各地青年加入年度重大活動，今年的旗艦計畫是與環境部合推菸蒂不落地，小小一件事情，若能號召許多人參與，可以發揮最大力量。

彭啟明說，北一女學生撿菸蒂的舉動讓他很感動，嘉義縣環保局推「撿拾一個菸蒂獎勵1毛錢」活動，共發90萬元獎金，光嘉義撿拾近1千萬個菸蒂。他認為，有時抽菸的人也滿可憐的，無處可丟就隨便塞，隨便丟，導致台灣水溝蓋一打開，裡面很多菸蒂，這問題很嚴重，需要解決，不然菸蒂形成海廢、塑膠微粒，人類又吃入海鮮，不利健康。

除參與「菸蒂不落地」宣示活動外，彭啟明今天下午還要視察屏東瑪家垃圾清運及內埔隘寮低碳社區。彭啟明說。感謝國際青商總會願意花5年時間與環境部合力改善菸蒂亂丟現象，未來也會與青商會進一步合作氣候變遷與淨零議題，下午他還要參訪低碳永續家園，盼能結合地方創生，促成更多社區參與，明天將參訪傳統養豬業，設法精進廢水處理流程。

環境部長彭啓明（左二）今早與國際青商中華民國總會簽署「菸蒂不落地」合作備忘錄，眾人在牆面上簽名留念。記者徐白櫻／攝影
環境部長彭啓明（左二）今早與國際青商中華民國總會簽署「菸蒂不落地」合作備忘錄，眾人在牆面上簽名留念。記者徐白櫻／攝影
國際青商中華民國總會與環境部合力推動「菸蒂不落地」，環境部長彭啓明（右三）、青商總會長蔡政諺（右四）會同海外盟友合影留念。記者徐白櫻／攝影
國際青商中華民國總會與環境部合力推動「菸蒂不落地」，環境部長彭啓明（右三）、青商總會長蔡政諺（右四）會同海外盟友合影留念。記者徐白櫻／攝影

彭啟明 環境部 馬來西亞

延伸閱讀

大數字／2030減碳新目標 力拚30%…積極追趕領先國

邁向減碳3.0 環境部長彭啓明：台灣過度瘋ESG 該降溫

建商質疑綠色通膨恐房價飆漲 彭啓明說重話：請避免成為謠言散播者

回響／解決營建廢棄物亂倒 彭啟明承諾明年提出

相關新聞

光嘉義就撿拾1千萬根菸蒂 彭啟明與青商總會簽署備忘錄

環境部長彭啓明今在高雄與國際青年商會中華民國總會簽署「菸蒂不落地」合作備忘錄，青商會全台154個分會每月至少撿拾200根...

屏東新埤補選 鄉代升級變鄉長

屏東縣新埤鄉長補選選舉結果出爐，現任鄉民代表曾明輝以1547票、36.74%得票率勝出。他表示，會利用剩下1年10個月任...

高雄輕軌植草軌道太濕滑 1天3自摔

高雄輕軌轉彎處及軌道草皮區需定期噴水養護，卻被民眾抱怨水噴太多，不僅造成道路泥濘，駁二路段還曾有遊客滑倒，部分路段還有灑...

小三通跑單幫 亂象頻傳

小三通重啟後，跑單幫的「水客」邊境貿易產業經濟鍊快速恢復，但不時傳出攜帶大量「行李」闖關亂象，昨就流出一對夫婦和小孩帶5...

屏東燈節開幕 四大燈區50組燈飾迎春節

2025屏東燈節今日於屏東縣民公園點燈，由縣長周春米為期37天的燈節開幕，高達12米的主燈「梅杜莎的宮殿」，伴隨音樂噴灑...

屏東新埤鄉長補選 現任鄉代曾明輝當選

屏東縣新埤鄉長補選結果出爐，投票數4211票、投票率51.08%，現任鄉民代表曾明輝以1547票、36.74%得票率勝出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。