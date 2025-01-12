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屏東新埤補選 鄉代升級變鄉長

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東縣新埤鄉長補選，現任鄉民代表曾明輝當選。記者潘奕言／攝影
屏東縣新埤鄉長補選，現任鄉民代表曾明輝當選。記者潘奕言／攝影

屏東縣新埤鄉長補選選舉結果出爐，現任鄉民代表曾明輝以1547票、36.74%得票率勝出。他表示，會利用剩下1年10個月任期，擦亮新埤這塊看板，將每年經過新埤到恆春、台東的600、700萬遊客吸引到新埤。

新埤前鄉長潘和源因違反公職人員選舉罷免法，經最高法院判決有罪確定，屏東縣政府依地方制度法解除其職務，隨後展開補選，最終有4人參選，雖然4人都以無黨籍參選，但背後均各有地方派系及黨派支持。

曾明輝去年成立競選總部時，包括國民黨立委蘇清泉、屏東縣議長周典論及藍營民代議員都到場站台；王永豐去年成立競選總部則有屏東縣長周春米、立委徐富癸及綠營民代議員站台，有藍綠對決之勢。

地方人士分析，新埤鄉選舉人數不多，加上補選投票率低，「四咖督」選舉會分散票數，新埤是客家鄉，曾明輝是客家人，加上已服務地方多年，這次開票一路領先最終順利當選。

曾明輝當選後表示，新埤鄉長久以來沒什麼進步，感謝新埤鄉民將這重擔給他，他會好好把剩下1年10個月任期做好，擦亮新埤這塊看板。每年經過新埤到恆春、台東有6、700萬遊客，希望將遊客吸引到新埤、活化地方。

新埤鄉長補選投票數4211票、投票率51.08%，1號候選人曾明輝為1547票、得票率36.74%；2號林愛玲1093票、得票率25.96%；3號王永豐1221票、得票率29%；4號潘良育313票、得票率7.43%。

得票率 投票率

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