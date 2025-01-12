高雄輕軌植草軌道太濕滑 1天3自摔

高雄輕軌轉彎處及軌道草皮區需定期噴水養護，卻被民眾抱怨水噴太多，不僅造成道路泥濘，駁二路段還曾有遊客滑倒，部分路段還有灑水車擋道造成塞車，引起市民反感，民代督促高捷改善。

高捷回應，灑水作業會避開交通尖峰，並調節水量，降低路滑風險。

輕軌全長22.1公里，多數軌道種植草皮綠化，需澆水維持草皮生長；高雄展覽館、駁二蓬萊和哈瑪星站間、馬卡道、龍華國小等轉彎路段，則會灑水降低列車轉彎時與軌道摩擦的噪音。

轉彎處平均每小時會灑水一次，但軌道積水常蔓延至共用路面上，土壤變成泥濘，部分共用路面的黃色漆面防滑效果不佳，導致滑倒事件頻傳。

曾於駁二市集擺攤的攤商，就曾目擊多次滑倒意外，嚴重時1天內曾發生3人自摔，甚至造成輕軌列車緊急煞車。

記者實際觀察，駁二地區的輕軌軌道間有許多積水，積水已擴散至水泥後面，造成草皮和水泥地的銜接處有許多泥濘，行人經過必須提高警覺、避免摔倒，通過後地面有明顯腳印。

市民抱怨輕軌轉彎處路面泥濘，不僅看起來不美觀，孩童經過時可能踩到泥巴，林姓市民受訪說，穿白鞋出遊經過軌道都要小心翼翼，深怕新鞋被弄髒。

除灑水「過量」引起批評，輕軌雖設有自動噴灌系統，但噴灌系統無法達百分之百覆蓋率灑，仍需派灑水車養護草皮，但灑水車時速緩慢，常造成路幅狹小的路段車流回堵。

市議員張博洋直言，大順路段僅兩線道，灑水車就占據一線，常造成塞車，督促高捷改善。臉書粉絲頁「高雄好日子」則建議高捷可比照日本改裝電車做路軌兩用工程車，在營業時間外灑水養護。

對此，高捷公司回應，輕軌沿線自動噴灌系統的作業時間為夜間0時至凌晨4時，一晚噴灌2次，一次2分鐘，澆灌車作業時間會盡量選在交通離峰時段，減少車流影響，並依夏季及冬季調節水量及頻率，靠近植草地區域泥濘部分也定期整理及清理，近期已無滑倒意外。