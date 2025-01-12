小三通跑單幫 亂象頻傳

小三通重啟後，跑單幫的「水客」邊境貿易產業經濟鍊快速恢復，但不時傳出攜帶大量「行李」闖關亂象，昨就流出一對夫婦和小孩帶5大件行李被攔後叫囂的影片。金門縣府已請中央協助，希望盡快處理，以免國門蒙羞，又傷害金門形象。

民眾搶買年貨帶動金廈小三通的邊境貿易熱潮，不少人利用小三通跑單幫賺取豐厚利潤，衍生亂象也引發民怨。據估計約200名專業水客往返兩岸，有人估算每艘船乘客約占2成，動作快1天可跑3、4趟，月入7至8萬元，但因水客常攜帶多件大型行李堆置在通道間方便拿取，上下船又爭先恐後，引起一般旅客不滿。

社群媒體昨流出一段影片，一對水客夫婦檔和年約10歲小孩帶了5件約28吋行李箱大小的行李，件數過多且超重，在金門港通關時與港務處、港警爆發爭吵，挑釁質問「為什麼不給我們過」，母親在旁大呼小叫，小孩也不時拍手、跺腳幫腔；最後以退票未搭收場。

有旅客懷疑這對夫妻長期攜帶小孩跑單幫，利用孩子掩護並充人頭。有網友好奇「孩子怎麼沒去上課？」小朋友回答「不喜歡、要幫忙賺錢」，讓他無言以對。

跑單幫分專業和業餘，不少金門民眾帶貨到廈門，回程再帶香菇和菸，不僅省下船票，還可賺數百元外快。有消息指出，因為高報酬，台灣黑幫也介入，專跑高價化妝品與洋酒等。但官方對菸酒會限量管控，生活用品較寬鬆。

單幫客小李透露，廈門帶回金門的熱門商品包括魷魚絲、核桃、香菇等未經台灣檢疫的食品，一箱核桃走路工可達400元，論重商品每公斤可賺60元；到廈門以金門高粱酒最熱門，轉手可賺約300元，此外泡麵、糖果、京采包等金門特產也常見，部分價格甚至翻倍，例如牛角麵包在金門賣30元，到大陸可達135元。

金門聯合督導檢查小組表示，小三通每名乘客可帶2件行李，總重不超過20公斤，手持行李限7公斤，單件行李長寬高總和不可超過180公分，若違反規定船公司可拒載；為遏止跑單幫亂象，廈門端已嚴格執法，超重要繳費。

提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康