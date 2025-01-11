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屏東燈節開幕 四大燈區50組燈飾迎春節

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
2025屏東燈節今日於屏東縣民公園點燈，高達12米的主燈「梅杜莎的宮殿」。記者潘奕言／攝影
2025屏東燈節今日於屏東縣民公園點燈，高達12米的主燈「梅杜莎的宮殿」。記者潘奕言／攝影

2025屏東燈節今日於屏東縣民公園點燈，由縣長周春米為期37天的燈節開幕，高達12米的主燈「梅杜莎的宮殿」，伴隨音樂噴灑迷濛水霧，充滿迷幻朦朧的氛圍。今年屏東燈節首度打造四大燈區，共有超過50組燈飾，歡迎全國民眾一起來賞燈。

11日晚間點燈儀式，由周春米、AIT高雄分處長張子霖、日台交流協會高雄事務所所長奧正史、鹿兒島知事鹽田康一與議長松里保廣率領的訪問團，及地方代表共同啟用。現場同時發放蛇蛋造型小提燈「屏小龍」，現場排隊人潮綿延數百公尺。

今年屏東燈節首度打造縣民公園、萬年溪、勝利星村、客家燈區共4個燈區，周春米表示，屏東燈節已打出品牌知名度，去年屏東燈節共吸引280萬人次參觀，今年增加一個燈區，預計參觀人次將超過300萬。

今年除了展出蛇年意象燈飾，大年初三及初四下午4點30分在縣民公園糖晶體前廣場，邀請FOCA福爾摩沙馬戲團及親子風潮帶來精彩演出；最後閉幕壓軸則由縣府團隊自製大戲「天地訣」，以科技影像加入流行音樂及傳統戲曲，邀請國寶大師唐美雲、金曲歌后黃妃、舞思愛及嘻哈天氣天團草屯囝仔攜手在地團隊共同演出。

縣府也規畫兩條免費接駁路線，一條為屏東轉運站發車行經萬年溪燈區、縣民公園燈區及勝利星村燈區，另一條由屏東轉運站發車直達客家燈區，帶著大家一起過年走春賞燈去。活動資訊可至2025屏東燈節官網或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。

2025屏東燈節今日於屏東縣民公園點燈，由縣長周春米為期37天的燈節開幕，高達12米的主燈「梅杜莎的宮殿」。記者潘奕言／攝影
2025屏東燈節今日於屏東縣民公園點燈，由縣長周春米為期37天的燈節開幕，高達12米的主燈「梅杜莎的宮殿」。記者潘奕言／攝影
2025屏東燈節今日於屏東縣民公園點燈，民眾與縣長周春米合影。記者潘奕言／攝影
2025屏東燈節今日於屏東縣民公園點燈，民眾與縣長周春米合影。記者潘奕言／攝影
2025屏東燈節今日於屏東縣民公園點燈，為期37天。記者潘奕言／攝影
2025屏東燈節今日於屏東縣民公園點燈，為期37天。記者潘奕言／攝影
2025屏東燈節今日於屏東縣民公園點燈，為期37天的燈節開幕。記者潘奕言／攝影
2025屏東燈節今日於屏東縣民公園點燈，為期37天的燈節開幕。記者潘奕言／攝影

周春米 屏東縣政府 蛇年

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