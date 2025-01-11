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屏東燈節點燈 主燈「梅杜莎的宮殿」迷幻朦朧

中央社／ 屏東縣11日電

2025屏東燈節今天在屏東縣民公園點燈，高12米「梅杜莎的宮殿」水上主燈秀，隨著音樂噴吐迷濛水霧，營造迷幻朦朧氛圍，屏東縣長周春米表示，4大燈區逾50組燈飾，邀請民眾到訪。

今晚點燈儀式，在周春米、美國在台協會高雄分處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、鹿兒島縣知事鹽田康一與議長松里保廣率領訪問團等參與下共同啟用，現場同時發放蛇蛋造型小提燈「屏小龍」，現場排隊人潮綿延數百公尺，一領到小提燈直接現場開箱，現場照亮一片光海。

周春米致詞指出表示，屏東燈節每年皆引起廣大迴響，今年除了原有的縣民公園燈區、萬年溪燈區及勝利星村燈區外，為凝聚客家能量，在具有屏東客家母親河美譽的內埔鄉龍頸溪畔公園設置「客家燈區」，4大燈區超過50組燈飾，每區絕對都是熱門的拍照熱點。

周春米說，屏東燈節至今已邁入第4年，每年春節吸引來自全國各地遊客朝聖，更受到國內外部落客與各社群網站熱烈討論，為延續屏東燈節品牌知名度，今年除了展出蛇年意象燈飾，更在大年初三及初四下午4時30分，在縣民公園糖晶體前廣場邀請FOCA福爾摩沙馬戲團及親子風潮帶來精彩演出，歡迎全國民眾一起來屏東走春賞燈。

縣府傳播暨國際事務處表示，壓軸則由縣府團隊自製大戲「天地訣」，以科技影像加入流行音樂及傳統戲曲元素，邀請國寶大師唐美雲、金曲歌后黃妃、舞思愛及嘻哈天氣天團草屯囝仔攜手在地團隊共同演出。

另外，為方便民眾賞燈，縣府規劃2條免費接駁路線，分別為屏東轉運站發車行經萬年溪燈區、縣民公園燈區及勝利星村燈區，而另1條路線則是由屏東轉運站發車直達客家燈區，帶著大家一起過年走春賞燈去。更多活動資訊可至2025屏東燈節官網（https://www.amazing-pingtung.com/ptlf）或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書（facebook）查詢。

周春米 客家

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