金門體育會理事長交接縣長監交 唐麗輝交棒歐陽儀雄

金門體育會今天晚間舉行第13屆理事長交接典禮，縣長陳福海「罕見」現身擔任監交人，展現他對金門體育發展的高度支持，新任理事長歐陽儀雄正式接下印信，承諾延續體育會使命，帶領金門體育界邁向新高峰。

這項典禮於今天晚間18點在葡京餐廳舉行，出席嘉賓包括縣長陳福海、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、國民黨金門黨部前主委林芳旋、中國民國體育總會總會長鄭錦洲、中華民國體育總會秘書長王景成、台灣體育總會理事長汪輝等人，及各界體育人士等到場祝賀，場面熱鬧非凡。

典禮由陳福海親自頒發當選證書及賀牌，並擔任監交人，在眾人見證下，原任理事長唐麗輝將印信交予歐陽儀雄，象徵責任的延續。

唐麗輝感性回顧7年任期， 她直言這份責任有如接力賽，從過往前輩的篳路藍縷，到為體育界開創新局。她說最大的心願，是希望在縣府、縣長的支持下完成金門運動園區，讓國際級的賽事在金門落實，但也坦言時間不夠。不過她相信在歐陽儀雄領導下，定能開創新局，並期許其能在體育界、運動上有更多努力，打造蓬勃發展的金門體育。

唐麗輝坦言，未能在任內完成金門運動園區的建設是個遺憾，但對於未來充滿期待，希望新任理事長能將體育與觀光結合，為地方帶來更多發展契機。

新任理事長歐陽儀雄打趣地感謝縣長親自到場，他說，縣長這兩年來很少參加公開活動，所以他剛剛致詞說「代表」副縣長，因一般這種場合都是副縣長出席，但這也表示縣長是很支持體育會的。歐陽強調，將延續歷任理事長的理念與使命，讓金門體育會的發展更加茁壯。他特別提到，今年5月將舉辦全國小學田徑錦標賽，期望藉由縣府與運動界的支持，為金門體育注入更多活力。

陳福海對唐麗輝過去的貢獻表達高度肯定，並幽默提到以往多由副縣長代表他出席活動，今日他「代表副縣長」出席，彰顯對體育會的支持。