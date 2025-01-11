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澎湖社區空間營造成果發表 盼建構宜居環境

中央社／ 澎湖縣11日電

澎湖縣今天舉辦社區空間營造成果發表會，龍門社區贏得「金賞獎」，澎湖縣長陳光復肯定社區營造成果，期能更進一步推廣至縣內各社區，建構在地文化、幸福、宜居的生活環境。

澎湖縣政府今天在龍門產創中心辦理「113年度城鄉風貌空間營造成果發表會暨頒獎典禮」，現場欣賞各社區營造成果影片，陳光復也為社區規劃師授證，並表揚龍門社區以「龍饗淨樂園2.0」奪得年度社區空間營造金賞獎，菓葉與青螺社區則分獲銀賞和銅賞獎。

陳光復表示，藉由社區空間營造，讓每個社區夥伴展現共創能量與執行力，打造專屬於各社區獨特人文亮點及優質的生活空間，凝聚居民的向心力，使生活的環境變得更美好，澎湖歷年社區營造點已達196個，大大改變外界對澎湖灰色印象。

縣府建設處指出，113年度的社區營造競賽，主題聚焦於「地方產業、文化再生、永續低碳、海洋保育」，共有14個社區參與，改善面積達5000平方公尺，完成11處的空間環境清整、鎖港的入口意象建置及內垵的牆面彩繪，除展現社區特色外，更美化社區環境呈現新風貌，增添觀光旅遊新亮點。

縣府建設處表示，去年社區空間營造，共核定有馬公鎖港、光榮、菜園、虎井；湖西果葉、龍門、南寮、青螺、紅羅、中西；白沙港子、瓦硐；西嶼內垵；望安東吉等14個社區村里，依規模每社區分別獲30萬至50萬元不等補助，來執行社區空間改造工程，並先後於去年11月間完成社區空間營造。

澎湖縣 社區營造 陳光復

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