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屏東新埤鄉長補選 現任鄉代曾明輝當選

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣新埤鄉長補選，現任鄉民代表曾明輝當選。記者潘奕言／攝影
屏東縣新埤鄉長補選，現任鄉民代表曾明輝當選。記者潘奕言／攝影

屏東縣新埤鄉長補選結果出爐，投票數4211票、投票率51.08%，現任鄉民代表曾明輝以1547票、36.74%得票率勝出。他表示，會利用剩下1年10個月任期，擦亮新埤這塊看板，將每年經過新埤到恆春、台東的600、700萬遊客吸引到新埤。

新埤鄉長選舉結果，1號候選人曾明輝1547票、得票率36.74%；2號林愛玲1093票、得票率25.96%；3號王永豐1221票、得票率29%；4號潘良育313票、得票率7.43%；最終由曾明輝勝出。

前新埤鄉長潘和源因違反公職人員選舉罷免法，經最高法院判決確定，屏東縣政府依地方制度法解除其職務，隨後展開補選，最終有4人參選，雖然4人都以無黨籍參選，但背後均各有地方派系及黨派支持。

曾明輝去年成立競選總部時，包括國民黨立委蘇清泉、屏東縣議長周典論，及藍營民代議員都到場站台；王永豐去年成立競選總部則有屏東縣長周春米、立委徐富癸，及綠營民代議員站台，儼然有藍綠對決之勢。

地方人士分析，新埤鄉選舉人數不多，加上補選投票率低，「四咖督」的選舉更會分散票數，一點小變數都可能影響投票結果。鄉長選舉藍綠影響力並不大，主要還是看人脈，新埤是客家鄉，地方耳傳已10年沒出過客家鄉長應該要出一次，曾明輝是客家人，加上已服務地方多年，這次開票一路領先最終順利當選。

曾明輝當選後表示，新埤鄉長久以來沒什麼進步，感謝新埤鄉民將這重擔給他，他會好好把剩下1年10個月任期做好，擦亮新埤這塊看板。每年經過新埤到恆春、台東有600、700萬遊客，希望將其吸引到新埤、活化地方。

屏東縣新埤鄉長補選，現任鄉民代表曾明輝當選。記者潘奕言／攝影
屏東縣新埤鄉長補選，現任鄉民代表曾明輝當選。記者潘奕言／攝影

投票率 鄉長

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