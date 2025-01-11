快訊

在地人稱奇！曾文水庫持續滿庫破紀錄 蔣公銅像成「水中孤島」

不到400公尺！黃國昌烙小草「衝總統官邸」 警被突襲急排人牆擋路

「絕對讓賴清德下台」釘孤枝喊破15萬人 黃國昌哽咽：沒有做錯選擇

高雄市興德里、東坡里長補選 蘇美鳳、李虹曇當選

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市第4屆三民區興德里、新興區東坡里長補選今投票，順利落幕。記者郭韋綺／翻攝
高雄市第4屆三民區興德里、新興區東坡里長補選今投票，順利落幕。記者郭韋綺／翻攝

高雄市第4屆三民區興德里、新興區東坡里長補選今投票，結果揭曉，興德里蘇美鳳、東坡里李虹曇分別以367票、276票當選。高市選舉委員會表示，當選人名單將提報委員會議審議通過後，依法1月17日公告。

興德和東坡2里長補選投票時間自上午8時至下午4時止，投票截止後隨即進行開票統計工作，於當日下午4時35分順利完成開票統計。

經開票統計結果，三民區興德里候選人得票數為，1號蘇美鳳367票、2號林展鴻320票、3號吳居宏87票；投票率為43.02％。新興區東坡里候選人得票數為1號施金瑞265票、2號李虹曇276票；投票率為50.74％。

高市選委會表示，蘇美鳳、李虹曇當選里長，將提報委員會議審議通過後，於1月17日公告當選人名單。

高雄市第4屆三民區興德里、新興區東坡里長補選，今天舉行投票。記者郭韋綺／翻攝
高雄市第4屆三民區興德里、新興區東坡里長補選，今天舉行投票。記者郭韋綺／翻攝
高雄市第4屆三民區興德里、新興區東坡里長補選今投票，順利落幕。記者郭韋綺／翻攝
高雄市第4屆三民區興德里、新興區東坡里長補選今投票，順利落幕。記者郭韋綺／翻攝

投票率 補選

延伸閱讀

草屯補選黃金周…藍韓國瑜、盧媽站台 綠蘇貞昌力挺

影／草屯鎮長補選站台 蔣萬安：鄉親知道要選簡賜勝

屏東新埤鄉長補選 「四咖督」地方估勝負差距小

草屯鎮長補選╱ 簡賜勝揪辭議員 蔡銘軒不隨對手起舞

相關新聞

屏東新埤鄉長補選 現任鄉代曾明輝當選

屏東縣新埤鄉長補選結果出爐，投票數4211票、投票率51.08%，現任鄉民代表曾明輝以1547票、36.74%得票率勝出...

高雄市興德里、東坡里長補選 蘇美鳳、李虹曇當選

高雄市第4屆三民區興德里、新興區東坡里長補選今投票，結果揭曉，興德里蘇美鳳、東坡里李虹曇分別以367票、276票當選。高...

高雄輕軌「植草軌道」定期澆水 自動灑水器釀滑倒意外

高雄輕軌去年初成圓後，全長22.1公里除了共用路面之外，全線軌道均設植草皮，具有降溫、防音防振、增加綠化等效用，為養護草...

影／柯志恩逛三鳳中街採買 主婦魂上身掃貨拚經濟

年節將至，國民黨立委柯志恩、議員黃香菽今天到高雄年貨大街三鳳中街合體拍攝新年賀歲短片，沿路發放特製「小福袋」，許多攤商熱...

高雄市長綠營初選競爭激烈 「她」與3議員掃街拜票引聯想

高雄市長綠營初選競爭激烈，表態競逐的立委林岱樺勤跑基層，今到鳳山果菜市場拜票固樁，陪同掃街的議員張漢忠、黃飛鳳、林智鴻格...

屏東新埤鄉長補選 「四咖督」地方估勝負差距小

屏東縣新埤鄉長補選今日投票，共有曾明輝、林愛玲、王永豐、潘良育4人參選。截至下午1時，選舉秩序良好，並未發生違規或意外事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。