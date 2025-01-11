高雄市興德里、東坡里長補選 蘇美鳳、李虹曇當選
高雄市第4屆三民區興德里、新興區東坡里長補選今投票，結果揭曉，興德里蘇美鳳、東坡里李虹曇分別以367票、276票當選。高市選舉委員會表示，當選人名單將提報委員會議審議通過後，依法1月17日公告。
興德和東坡2里長補選投票時間自上午8時至下午4時止，投票截止後隨即進行開票統計工作，於當日下午4時35分順利完成開票統計。
經開票統計結果，三民區興德里候選人得票數為，1號蘇美鳳367票、2號林展鴻320票、3號吳居宏87票；投票率為43.02％。新興區東坡里候選人得票數為1號施金瑞265票、2號李虹曇276票；投票率為50.74％。
高市選委會表示，蘇美鳳、李虹曇當選里長，將提報委員會議審議通過後，於1月17日公告當選人名單。
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