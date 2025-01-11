高雄輕軌「植草軌道」定期澆水 自動灑水器釀滑倒意外

高雄輕軌去年初成圓後，全長22.1公里除了共用路面之外，全線軌道均設植草皮，具有降溫、防音防振、增加綠化等效用，為養護草皮，全線幾乎已設置自動澆灌設備，並透過灑水車輔助澆灌，但日前駁二地區曾有遊客路過輕軌時，因灑水路滑導致自摔，民代也抱怨灑水車作業時移動緩慢，佔據車道，釀後方回堵。

高雄輕軌在軌道上種植綠美化草皮，需要澆水維持植栽生長，另在高雄展覽館、駁二蓬萊和哈瑪星站間、馬卡道、龍華國小等轉彎路段，也透過灑水降低列車轉彎時，車輪與軌道摩擦產生的高頻噪音，維持周邊安寧；目前灑水方式除了自動澆灌系統外，也有灑水車沿線灑水。

高雄輕軌沿線除前鎮之星站至高雄展覽館間未設置自動噴灌系統外，其餘路段皆已設置，但澆灌系統無法達百分之百覆蓋率，且兩旁樹籬也需維護，因此需靠水車沿線灑水，頻率為3天一次；市議員張博洋表示，曾有民眾反映灑水車在大順路段作業時占據車道，2線道僅剩單線通行，且水車移動緩慢，導致後方回堵。

此外，駁二區的輕軌軌道轉彎處平均每小時會灑水一次，但軌道積水常蔓延至共用路面，土壤變泥濘，部分共用路面的黃色漆面防滑效果不佳，導致滑倒事件頻傳；當地攤商表示，周末常有人騎腳踏車或走路時摔倒，嚴重時1天內曾發生3人自摔，甚至造成輕軌列車緊急煞車。

記者實際觀察，駁二地區的輕軌軌道間有許多積水，積水已擴散至水泥路面，造成草皮和水泥地的銜接處有許多泥濘，行人經過必須提高警覺、避免摔倒，路過後地面有明顯腳印；有民眾表示，不僅看起來不美觀，孩童經過時可能踩到泥巴，每個人怕鞋子髒掉，都要邁開步伐快速經過。

臉書「高雄好日子」曾指，全球輕軌系統採用植草軌道很普遍，植草軌道能比起原鋪面降低至少10度表面溫度，但澆灌方面日本多半改裝舊有多餘電車作「灑水電車」，建議高雄輕軌可考慮改裝路軌兩用車等工程車，在營業時間外作灑水養護。