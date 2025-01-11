影／柯志恩逛三鳳中街採買 主婦魂上身掃貨拚經濟

年節將至，國民黨立委柯志恩、議員黃香菽今天到高雄年貨大街三鳳中街合體拍攝新年賀歲短片，沿路發放特製「小福袋」，許多攤商熱情招待肉乾、果乾試吃，柯志恩按耐不住「主婦魂」狂掃貨採買肉乾、果乾幫商家拚經濟。

柯志恩表示，在電商平台和大賣場購買年貨很方便，但她還是最喜歡逛三鳳中街這種傳統年貨大街，感受年味與攤商人情味，年貨選擇上也比大賣場更多樣化。

逛到販賣特殊口味的牛軋糖，柯志恩立即停下來買了滿滿一大袋，說要帶到美國參加川普總統就職典禮，分享國外政壇友人。來到老牌糖果店，柯、黃2人小時愛吃的糖果大不同，一度「鬥嘴鼓」，柯笑說再講下去，會引發世代對立。

柯志恩一行人更巧遇民進黨立委許智傑、邱議瑩，以及高雄市議長康裕成、副議長曾俊傑和議員邱俊憲、何權峰，藍綠狹路相逢，見面沒有火藥味，而是互相詢問有沒有採買年貨，幫商家衝業績、拚經濟，還大秀各種戰利品。