高雄市長綠營初選競爭激烈 「她」與3議員掃街拜票引聯想

高雄市長綠營初選競爭激烈，表態競逐的立委林岱樺勤跑基層，今到鳳山果菜市場拜票固樁，陪同掃街的議員張漢忠、黃飛鳳、林智鴻格外引人注目，3人隸屬於民進黨湧言會成員，是否形成結盟態勢，引發聯想；立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩也分享最新動態，4人互別苗頭，提前為初選暖身。

林岱樺今天上午到鳳山大本營拜票，造訪果菜市場每一攤，緊握每一雙手，同時也發送春聯和暖暖包，現場有攤商送上象徵「好彩頭」菜頭，稱讚常常在鳳山看到林岱樺的身影，也有支持者送上象徵「當選」蒜頭。

林岱樺表示，鳳山是她政治起步的地方，也是高雄未來經貿重鎮，鳳農市場更是高雄的重要的批發市場，交易量占全市4分之1，未來將改善交通、強化招商、提升環境，讓鳳山成為好就業、好生活的所在。

除3名議員陪同掃街，鳳山區新富里長李金福、五福里長王劉煌、高雄市社福慈善總會理事長李朝陽、高雄市社福慈善團體聯合總會理事長陳神發、高雄市社福慈善總會輔導理事長莊明勳、大高雄市觀光商圈總會總會長王文雄、大高雄市觀光商圈總會榮譽總會長劉昭智等人也陪逛市場。

立委賴瑞隆今天則發布短影音，以「信賴高雄邁向新局Nvidia、AMD都看好的亞洲新灣區」為題強調爭取亞灣成為AI發展重鎮，超前部署，為高雄埋下AI產業種子。

賴瑞隆提及，9年前大家不看好，但他看好亞灣潛力，持續努力爭取建設，風貌愈來愈不一樣，包括台鋁、海委會、中鋼企業總部、高軟二期，及半導體大廠輝達、AMD進駐，AI產業也在亞灣蓬勃發展，他推動5G ALOT智慧互聯網工作，並爭取到170億元智慧科技創新園區，軟硬體均建置完成。

立委邱議瑩今早報名參加高雄富邦馬拉松休閒組，早上跑了一小段後，隨後與市長陳其邁一同出席最速恐龍爭霸賽路跑競速，她說賽道上恐龍超爆笑，還看到市民朋友攜家帶眷參與3.5公里休閒組路跑，活力十足，笑稱「高雄的早晨，就是這樣充滿熱情與歡笑」。