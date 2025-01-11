屏東新埤鄉長補選 「四咖督」地方估勝負差距小

屏東縣新埤鄉長補選今日投票，共有曾明輝、林愛玲、王永豐、潘良育4人參選。截至下午1時，選舉秩序良好，並未發生違規或意外事件，預估投票率約在3成6左右，因選舉人數僅8200多人，地方評估無論是誰當選，勝負差距很小。

1號歲曾明輝是現任鄉民代表，2018年曾參選鄉長落選；2號68歲林愛玲，曾任第14屆新埤鄉長，歷年新埤鄉長選舉幾乎無役不與，從1998年起共6次投入新埤鄉長選戰，僅2002年當選，這次補選也不缺席。

3號52歲王永豐是現任箕湖村長，與前鄉長潘和源有親戚關係；4號63歲潘良育是警察退休，與前鄉長潘和源都來自同一村。4名候選人均為無黨籍參加，但各有地方派系及黨派支持。

今日投票日上午秩序良好，未發生違規及意外事件。不過地方人士透露，之前曾有選民自己向某候選人要求「賣票」，但遭拒絕。新埤鄉選舉人數不多，加上補選投票率低，「四咖督」的選舉更會分散票數，預計此次勝負差距小，候選人們都戰戰兢兢，才會讓該選民明碼標價「賣票」。