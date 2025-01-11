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爭取市長初選 立委林岱樺鳳山果菜市場拜票

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
立法委員林岱樺（右）今天到鳳山果菜市場拜票，爭取市民對高雄市長初選的支持。圖／林岱樺服務處提供
立法委員林岱樺（右）今天到鳳山果菜市場拜票，爭取市民對高雄市長初選的支持。圖／林岱樺服務處提供

立法委員林岱樺今天到鳳山果菜市場拜票，爭取市民對高雄市長初選的支持，獲得民眾熱烈響應。民進黨市議員張漢忠、黃飛鳳、林智鴻也陪同掃街，展現團結拚勝選氣勢。

林岱樺沿途造訪每一攤，緊握每一雙手，向來往的市場工作人員致敬，同時也發送春聯和暖暖包，為來逛早市的民眾送上溫暖，也用絕佳的親和力爭取民眾的肯定。

現場有攤商主動送上象徵「好彩頭」的菜頭，稱讚常常在鳳山看到林岱樺的身影，實在「有夠骨力」！也有支持者送上象徵「當選」的蒜頭。不少民眾和店家要求合照，或是主動索取春聯，林岱樺也率團隊大聲祝福市民「健康賺大錢」！

林岱樺表示，鳳農市場更是高雄的重要的批發市場，交易量占高雄市的四分之一。未來將改善交通、強化招商、提升環境，讓鳳山成為好就業、好生活的所在。

立法委員林岱樺（右三）今天到鳳山果菜市場拜票，爭取市民對高雄市長初選的支持。圖／林岱樺服務處提供
立法委員林岱樺（右三）今天到鳳山果菜市場拜票，爭取市民對高雄市長初選的支持。圖／林岱樺服務處提供

春聯 林岱樺

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