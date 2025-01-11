影／高雄恐龍路跑超趣味 上百隻短腿狂奔
高雄市運發局連續兩天在國家世運主場館舉辦路跑盛事，其中第一天休閒組的「恐龍路跑」先打頭陣，數百隻恐龍邁開小短腿狂奔，還有人故意走秀搞笑！大家都要爭取最高獎金8000元的榮耀，連高雄市長陳其邁也忍不住下場與大家較勁，230隻恐龍聚集草地競速的場景，宛如電影「侏羅紀公園」中的大草原，但最搞笑的是恐龍跑姿，還有恐龍在終點前跌倒，過程又搞笑又認真。
2025高雄富邦馬拉松今天開跑，由3公里休閒組打頭陣，上午7點30分休閒組正式起跑，今年創意造型以「動物」為主題，如哺乳類動物、海洋動物、鳥禽類，結合高雄知名壽山動物園，鼓勵選手發揮創意，在賽道展現高雄友善動物的面貌。
另一亮點是最速恐龍爭霸賽在世運主場館戶外草皮熱鬧開戰，230隻恐龍聚集草地競速的場景，參賽者身穿恐龍裝，在體育場戶外草皮上衝刺競速，這次恐龍競速賽也分男女組，冠軍分別可獲得8000千元獎金，每隻恐龍跑姿型態不盡相同，搞笑逗趣，民眾笑聲不斷，小朋友也爭相與恐龍合照，氣氛high到最高點。高雄市長陳其邁今天也化身恐龍參賽者下場比賽，來回折返跑氣喘吁吁說「比想像中還累」。
運發局表示，馬拉松組全馬、半馬賽程將在明天登場，有43國家、326位外籍選手參加，賽事路線將高雄山海河港美景盡收眼底外，並提供完善軟硬體服務，包含16個補給站確保跑者能穩定補給，以及隨時提供跑者緊急醫療服務。
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