世界最大海上圖書館望僕號停靠高雄 高市圖贈書百冊展現台灣創作能量

世界最大海上圖書館船隊「望僕號」停靠高雄港，高市圖代表團昨天登船參訪，並贈送100冊圖書，高市圖書館長李金鴦說，希望向國際讀者傳遞高雄文化魅力，將南台灣這份創作能量帶往全世界。

望僕號總監Jabulani Mlambo盛讚高雄，他說，很高興能夠親身感受高雄深厚閱讀文化，期待未來有更多深入合作，共同推動跨國書籍交流與閱讀推廣。

望僕號書展部經理Freddy Hildebrand也說，高市圖贈書內容豐富多元，為船上藏書注入全新風貌，全球讀者都有機會透過這些作品更加認識高雄。

李金鴦表示，這次望僕號停靠不僅強化高雄作為亞太地區文化交會中心重要地位，贈送圖書增進國際間文化交流，象徵高雄本土創意能量輸出到全世界，期盼未來能與「望僕號」持續合作，打造跨國閱讀生態圈、共同傳遞知識與希望。