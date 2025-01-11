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世界最大海上圖書館望僕號停靠高雄 高市圖贈書百冊展現台灣創作能量

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
望僕號書展部經理 Freddy Hildebrand （左）回贈高市圖望僕號積木，象徵深厚文化交流與合作情誼。記者郭韋綺／翻攝
望僕號書展部經理 Freddy Hildebrand （左）回贈高市圖望僕號積木，象徵深厚文化交流與合作情誼。記者郭韋綺／翻攝

世界最大海上圖書館船隊「望僕號」停靠高雄港，高市圖代表團昨天登船參訪，並贈送100冊圖書，高市圖書館長李金鴦說，希望向國際讀者傳遞高雄文化魅力，將南台灣這份創作能量帶往全世界。

望僕號總監Jabulani Mlambo盛讚高雄，他說，很高興能夠親身感受高雄深厚閱讀文化，期待未來有更多深入合作，共同推動跨國書籍交流與閱讀推廣。

望僕號書展部經理Freddy Hildebrand也說，高市圖贈書內容豐富多元，為船上藏書注入全新風貌，全球讀者都有機會透過這些作品更加認識高雄。

李金鴦表示，這次望僕號停靠不僅強化高雄作為亞太地區文化交會中心重要地位，贈送圖書增進國際間文化交流，象徵高雄本土創意能量輸出到全世界，期盼未來能與「望僕號」持續合作，打造跨國閱讀生態圈、共同傳遞知識與希望。

由德國非營利組織「好書共享」協會營運的望僕號，以推動閱讀和文化交流為使命，船上有超過2000多種書籍，吸引全球數百萬人次參訪，這次首度停靠高雄港8號碼頭，入場費50元（含20元購物金），最後入場時間晚上8點，12日是最後一天。

高市圖贈書儀式圓滿落幕，在場與會貴賓共同合影見證國際文化交流的。記者郭韋綺／翻攝
高市圖贈書儀式圓滿落幕，在場與會貴賓共同合影見證國際文化交流的。記者郭韋綺／翻攝
望僕號總監 Jabulani Mlambo 先生向與會貴賓致歡迎詞，表達對彼此文化與閱讀合作的期待。記者郭韋綺／翻攝
望僕號總監 Jabulani Mlambo 先生向與會貴賓致歡迎詞，表達對彼此文化與閱讀合作的期待。記者郭韋綺／翻攝
高雄市立圖書館副館長林冠宇（右）致贈「好繪芽」得獎代表書籍《動物園的秘密》，由望僕號總監Jabulani Mlambo。記者郭韋綺／翻攝
高雄市立圖書館副館長林冠宇（右）致贈「好繪芽」得獎代表書籍《動物園的秘密》，由望僕號總監Jabulani Mlambo。記者郭韋綺／翻攝

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