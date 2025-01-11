影／「奔跑吧！恐龍們」 高雄富邦馬拉松230隻恐龍跑姿逗趣吸睛

「奔跑吧！恐龍們」2025高雄富邦馬拉松今天開跑，由3公里休閒組打頭陣，另一亮點是最速恐龍爭霸賽在世運主場館戶外草皮熱鬧開戰，230隻恐龍聚集草地競速的場景，宛如侏羅紀公園大草原，但最搞笑的是恐龍跑姿，逗趣又吸睛。

上午7點30分休閒組正式起跑，今年創意造型以「動物」為主題，如哺乳類動物、海洋動物、鳥禽類，結合高雄知名壽山動物園，鼓勵選手發揮創意，在賽道展現高雄友善動物的面貌。

另一個焦點是恐龍變裝賽，吸引230多隻大小恐龍報名，參賽者身穿恐龍裝，在體育場戶外草皮上衝刺競速，去年在大港造筏賽事中小贏陳其邁市長的「FRM台灣獼猴隊」，這次改換上恐龍裝，誓從水中稱霸到陸上。

這次恐龍競速賽也分男女組，冠軍分別可獲得8000千元獎金，每隻恐龍跑姿型態不盡相同，搞笑逗趣，民眾笑聲不斷，小朋友也爭相與恐龍合照，氣氛high到最高點。高雄市長陳其邁今天也化身恐龍參賽者下場比賽，來回折返跑氣喘吁吁說「比想像中還累」。

陳其邁表示，參加最速恐龍爭霸賽好像來到現場就好像侏羅紀公園，今年總共有200多隻可愛恐龍參加比賽，報名人數比去年多一倍，看來民眾對野性呼喚都很捧場，不管對參賽者還是觀賽者來說都很紓壓，歡迎未來吸引更多恐龍參賽，創造有趣回憶。

富邦人壽執行副總經理周資為表示，為鼓勵更多民眾跑出健康，富邦人壽不僅號召在地同仁跑團共襄盛舉，熱鬧參與可愛寵物齊跑的休閒組賽事，為激勵台灣好手於隔日全馬、半馬組賽事創造佳績，也再度攜手運發局設置總額新台幣60萬元「本土選手破全國紀錄獎金」。

為串聯跑者力量實現全民防詐，富邦人壽更發揮保險業公平待客精神，於賽事現場推出多項防詐宣導活動，邀請大家來享受路跑樂趣的同時，吸收實用的識詐觀念及阻詐知識。