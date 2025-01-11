高雄櫻花季今展開7種櫻花盛開吸遊客 警公布交管措施

高雄櫻花季今在桃源區櫻花公園揭開序幕，除7種櫻花品種盛開，還有原味市集、布農族祈福儀式、原住民歌舞表演及賞櫻健走活動，賞櫻期至2月9日結束，預料將吸引不少遊客到訪；為防周邊塞車，六龜警分局實施交管措施，籲遊客可搭接駁車賞櫻。

六龜警分局表示，櫻花季展開，為維護南橫山區、賞花、遊樂區及周邊道路交通秩序，除派員加強疏導車流及取締違規停車外，今起將實施交通管制措施，並視交通狀況機動調整疏導管制及範圍。

其中南橫上山管制部分，從梅山口至向陽路段東西兩端開放時間為上午7時至下午2時進入，並於傍晚5時車輛須離開管制路段，傍晚5時以後淨空該路段，每周二、周四不開放。

此外，為因應農曆過年連假的旅遊人潮，公路局於1月28日及1月30日兩天取消管制通行，過年期間則每天開放通行，開放時段為早上7時至下午2時進入，並於傍晚5時離開管制路段。

實施彈性管制點分別在櫻花公園藤枝聯外道路16.5K與櫻花公園路口及二集團三叉路口等2處。

六龜警分局表示，桃源區櫻花公園共種植河津櫻、山櫻花，還有吉野櫻、八重櫻、粉紅佳人以及木蘭緋櫻、富士櫻等7種櫻花品種，是高雄地區賞櫻首選地點，此次櫻花季期程一直持續至過年後2月9日結束。

警方提醒，前往賞櫻或至藤枝森林遊樂區休憩或登山的山友，因遊樂區周邊停車位不多，因山上停車空間有限，如附近已無停車位，可運用寶山社區發展協會規畫的接駁車付費服務，接駁車在寶山里的假日市集及各露營區皆有接駁直達櫻花公園接駁站，遊客可開車進入寶山社區後，再轉搭接駁車前往櫻花公園賞櫻。