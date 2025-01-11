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屏東亮點 高雄農改場迎賓賞花、燈節點燈

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
農業部高雄區農業改良場年度迎賓日今天登場，除了繽紛花海，還推出不同主題手作體驗。記者劉星君／攝影
農業部高雄區農業改良場年度迎賓日今天登場，除了繽紛花海，還推出不同主題手作體驗。記者劉星君／攝影

高雄區農業改良場迎賓日今天登場，規畫各種主題，其中景觀花卉田，雞冠花、鳳仙花已盛放，還推出不同主題手作體驗，另屏東燈節今晚在縣民公園點燈，共設4大燈區展示逾50組璀璨燈飾，萬年溪燈區以「溪望」為主題，象徵生命力與永續循環。

農曆春節腳步近，屏東縣花海及炫麗燈節搶先登場。高雄區農業改良場迎賓日今年以「智慧韌性新農業、永續安心南台灣」為主題，繽紛花海將冬日屏東妝點得如詩如畫，在花海中遠望大武山，更留下滿滿感動。現場也有水苔球、洗手慕斯DIY等手作體驗及杯子蛋糕彩繪、療育葉拓歡樂GO等親子活動。

2025屏東燈節今晚在縣民公園點燈，9日搶先開箱的「萬年溪燈區」，以「溪望」為主題，讓人驚豔。記者劉星君／攝影
2025屏東燈節今晚在縣民公園點燈，9日搶先開箱的「萬年溪燈區」，以「溪望」為主題，讓人驚豔。記者劉星君／攝影
2025屏東燈節今晚也登場，規畫屏東市萬年溪燈區、縣民公園燈區、勝利星村燈區、內埔鄉龍頸溪畔客家燈區。其中萬年溪燈區有11座燈飾及光環境，勞青處大樓外牆也成「光彩萬年」光雕秀舞台，每30分鐘搭配音樂展示180秒。

縣長周春米說，屏東燈節今年特別在內埔鄉龍頸溪設置「客家燈區」，邀大家深度體驗屏東文化。4大燈區一天逛不完，鄉親可安排2日遊、3日遊看個夠，再順遊東港及恆春半島。

縣府指出，燈節規畫2條免費接駁路線，活動期間每天下午5時由屏東轉運站發車，行經萬年溪燈區、縣民公園燈區及勝利星村燈區的專車每15分鐘到20分鐘1班；直達客家燈區的專車則在內埔地區農會大樓前上、下車。

客家 屏東縣 永續

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