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高雄騎樓16年整平9.8公里 挨批緩慢

聯合報／ 記者宋原彰尤聰光／連線報導
高雄多處商區的騎樓高低落差明顯，身障者大感不便，許多人只能無奈走到馬路上，也有民眾目擊曾有人踩空跌倒。記者宋原彰／攝影
高雄多處商區的騎樓高低落差明顯，身障者大感不便，許多人只能無奈走到馬路上，也有民眾目擊曾有人踩空跌倒。記者宋原彰／攝影

高雄市區騎樓崎嶇不平，市府2021年起每年向中央爭取1千多萬元將騎樓順平，卻成效緩慢，民代要求市府編預算加速推動。另台東市雲南路拓寬工程昨完工通車，市長陳銘風指不僅是全縣最寬行人步道，未來更會是市區標準示範道路。

高雄市2009年起推動騎樓整平計畫，因騎樓產權私有，施作須取得所有權人同意，2021年改推順平計畫，針對騎樓局部高低差施作踏階或斜坡，影響較小、經費也低，市府去年向中央爭取1800萬元在九如、自立、自由和大順等路段施作，完成1480公尺。今年規畫順平復興一路至自立路段，總長度1200公尺，由國土署補助1181萬元、市府配合款259萬元。

高雄市推整平、順平計畫16年，改善長度為9837公尺，議員黃文益認為，推動多年僅完成近10公里，不及北部縣市，工務局未編列預算施作，全由中央出資，相當被動，建議提高經費、增加施作長度，建立高雄友善形象。

有民眾抱怨，少數店家私自墊高騎樓，造成長輩及身障者不便，不少人被迫走到馬路上，相當危險。工務局表示，騎樓工程涉及私權，市府常辦說明會宣導溝通，但仍非每戶都同意，增加施工難度，考量市府財政拮据，才以爭取中央經費為主。

另台東市雲南路過去僅4公尺路寬，長期人車爭道，市公所向國土署爭取5800萬元拓寬為15公尺，規畫雙車道、路肩及排水溝外，人行道寬達4公尺，市長陳銘風表示，雲南路現在有全縣最寬行人步道，未來也會是市區標準示範道路。

陳銘風說，國內道路設計上過去有不少瑕疵，台東雲南路的設計，就是要擺脫「行人地獄」惡名。

台東縣長饒慶鈴指陳銘風將自身營建工程學識投入道路設計，發揮城市治理長才。台東推動「慢經濟、慢生活」，首要創造人本舒適安全友善環境，讓行人走得舒適又安心。

行人地獄 騎樓

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