屏東燈節首辦客家燈區 光影綺想詮釋六堆文化

中央社／ 屏東縣10日電

2025屏東燈節為發揚客家文化與特色，首辦「客家燈區」，屏東縣長周春米表示，以「光影綺想」為主題，結合傳統工藝與現代創意，4大區域詮釋六堆客家文化。

屏東燈節客家燈區從11日至2月16日於內埔鄉龍頸溪溪畔公園舉辦，今晚由周春米搶先開箱，從「文化傳承」、「藝想視界」、「芬芳馥郁」、「竹田驛緣」4大區域，重新詮釋六堆客家文化，為春節增添一抹亮麗的色彩。

周春米表示，今年客家燈區在內埔鄉龍頸溪畔舉辦，同時也是屏東燈節首次跨出屏東市第1個燈區，龍頸溪為孕育內埔客家文化重要溪流，譽有客家母親之河美名，近年透過團隊整治之下，讓這條河流重新賦予新生命。此外，在竹田鄉竹田驛站也有一個「竹田驛緣」的主燈區，歡迎全國民眾一同前往，享受客家文化燈區之美。

周春米指出，客家燈區是融合創意燈光及文化元素，如客家剪紙、藍染、紙傘、竹門簾等客家工藝，展現客家美學多樣性，主燈設計取自六堆客家盤花元素，除透過燈光藝術展現客家之美外，也傳遞客家文化中團結、努力與堅韌，更由客庄地區豐田國小合唱主燈秀的客家歌曲，讓民眾在視覺及聽覺饗宴中感受到濃厚文化底蘊。

客家事務處表示，活動資訊可上屏東縣政府客家事務處臉書粉絲專頁（Facebook）或網站查詢，歡迎民眾前來共襄盛舉，體驗不一樣客家文化，一起在這片絢麗燈海中留下屬於新年溫暖記憶。

周春米 客家文化

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