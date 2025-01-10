監委金門巡察民眾陳情聚焦土地 縣府提多案盼中央協助

監察院監察委員賴振昌、林郁容近日跨海至金門巡察，並於今天親自受理民眾陳情，吸引眾多民眾到場，議題多與土地相關，特別的是金門縣政府也提出多項陳情，包括自來水建設經費與金門大橋的工程與維管經費分擔及土地廢止撥用等，希望監委協助與中央相關部會溝通協調，解決問題，造福地方百姓。

今天的陳情活動歷時2小時，共受理12案，包括土地登記糾紛、房屋稅籍問題、國家公園劃地爭議、國有地廢止撥用案等，其中土地相關議題占大多數。金門縣長陳福海陪同監委聆聽民眾陳情，並針對案情細節幫忙說明。他指出，部分問題涉及中央主管機關權責範疇，地方政府難以解決，期盼監委將民意帶回中央，推動政策調整。

在眾多陳情中，由金門縣政府所提出的金湖鎮塔后段1030地號國有地廢止撥用案，格外引人關注，縣府指，該地面積約6689平方公尺，2014年由財政部關務署高雄關撥用，原計畫作為「緝毒犬訓練場地及宿舍」使用，由於該地鄰近塔后社區，緝毒犬訓練可能引發噪音干擾；加之營舍建物老舊、修繕成本過高及道路狹窄，限制用途，高雄關至今未能依計畫使用，土地閒置已逾10年。

金門縣政府財政處副處長關嘉榮指出，依「國有財產法」第33條規定，公用財產若一年內未依計畫用途使用，應辦理廢止撥用程序，高雄關於2023年2月已會勘同意廢止撥用，但後續程序迄今未完成，造成資源閒置並引發當地居民不滿。

縣府計畫將該地活化為「國民運動休閒園區」，提供塔后社區居民一個適合運動與休閒的空間，滿足當地需求；縣府指出，中央主管機關應依法律規定儘速辦理廢止撥用，讓縣府能接管土地並啟動建設計畫，減少民怨並實現土地資源的最大化利用。對此，海關回應表示已著手規劃活化方案，但具體進度仍待評估。

此外，金門縣政府還向監委提出兩項重大基礎建設經費訴求，包括自來水供應屬中央事權，應由中央全額負擔，但金門目前需自行承擔相關經費，與其他縣市相比明顯不公平。縣府指，金門作為離島，應比照澎湖由台灣自來水公司全額負擔。

還有金門大橋建設費用需地方分擔近50億元，後續維護管理經費亦全數由縣府負擔，與其他跨海大橋如淡江大橋、澎湖跨海大橋由中央全額負擔的情況不符公平原則，縣府希望中央能參酌其他案例，減輕地方財政負擔。