屏縣府與日本台商總會簽MOU 建立媒合平台助交流

日本台灣商會聯合總會回國訪問團今天拜會屏東縣政府，雙方簽署MOU，屏東縣長周春米說，針對促進雙方交流、提升屏東知名度、協助台商返鄉投資等3大事項，建立雙方媒合平台。

屏東縣政府發布新聞稿表示，日本台灣商會聯合總會回國訪問團今天由總會長東鄉清龍率領30人拜會屏東縣政府，雙方針對農業、經濟及觀光等議題進行交流，展現加強台日雙方產業交流共同願景。周春米率傳播暨國際事務處、農業處、工商策進會等局處首長熱情接待訪問團，雙方簽署交流備忘錄並互贈紀念品，會後也安排訪問團走訪原住民族文化園區，體驗屏東原民文化。

周春米表示，日本台灣商會聯合總會自成立以來，致力於促進台日經貿交流，串聯全日本商會力量，提升台灣在國際能見度，屏東縣目前推動高鐵屏東車站特定區都市計畫開發，整合高鐵屏東站、屏東科學園區、屏東科技產業園區等重大產業建設，行政院也正式將屏東縣列入「大南方新矽谷」，打造半導體S廊帶，今天與日本台商總會簽署MOU，雙方未來將在經貿、文化及城市推廣等多領域展開合作。

周春米說，日本台灣商會聯合總會是台日間台商及台僑聯繫橋梁，訪問團到訪代表屏東縣被國際所看見，在縣長任內第1個簽署友好交流協定的國際城市就是鹿兒島縣，縣府團隊積極行銷屏東，感謝台商協助穿針引線，屏東目前正處於轉型發展關鍵時刻，以農漁業生產為根本，並發揚觀光業、製造業等優勢，同時推動發展高科技產業，歡迎在日本奮鬥的商界夥伴返鄉投資，屏東縣政府將全力促成，給予行政協助。

東郷清龍指出，很高興能與屏東縣簽署MOU，此次合作備忘錄簽署不僅是雙方合作起點，更是攜手推動經濟發展重要里程碑，將充分發揮在日本的廣泛網絡與資源，協助屏東縣拓展國際市場，吸引更多商機。

僑務顧問葉山祐造表示，屏東生產許多優質果品，其中又以鳳梨特別受到日本消費者青睞，希望透過屏東縣政府協助媒合，找尋有意願農民朋友契作，滿足消費市場。

傳播暨國際事務處表示，日本台商總會會員遍布日本東京、千葉、關西、九州、琉球及橫濱等地，總計約400家台商企業，此次簽署的MOU內容，包括協助安排日本各縣市拜會與參訪、提升屏東城市知名度及協助返鄉投資等多項具體內容。