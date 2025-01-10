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嚴查違法濫倒、偷埋營建廢棄物 高市環保局：今年已查獲3起

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市環保局今年起擴大攔檢主要幹道大貨車及半拖車，嚴查違法濫倒、偷埋營建廢棄物。圖／環保局提供
高市環保局今年起擴大攔檢主要幹道大貨車及半拖車，嚴查違法濫倒、偷埋營建廢棄物。圖／環保局提供

本報陽光行動「國在山河廢」引發回響，去年國土署透過衛星監測掌控地貌改變，變異點查獲違規件數，以台南2759件、違規1294件居冠，其次，屏東變異2019件有違規1131件，高雄1419件中有843件名列第三。高市環保局表示，高市2023到2024年總計查獲64件非法棄置場，移送偵辦；今年起擴大攔檢主要幹道大貨車及半拖車，嚴查違法濫倒、偷埋營建廢棄物

環保局指出，近年來中南部地區溪畔、濱海魚塭及山區等人煙稀少土地，已成為偷倒集團目標，對此市府規畫跨域執法行動，展現打擊環境犯罪的決心，分於今年1月7日及10日進行主要道路重點攔檢，針對傾卸框式大貨車及半拖車等高風險運輸工具進行抽查。

環保局表示，這次攔檢行動計有3輛車次，因未持有載明廢棄物或剩餘土石方產生源及處理地點證明文件，各依「廢棄物清理法」第9條規定告發處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

環保局強調依據「廢棄物清理法」第46條，違法清運或傾倒廢棄物者，將面臨最重5年有期徒刑，並可處新台幣1500萬元以下罰金，同時追償不法利得，倘回填棄置於農地等環境敏感地區，更可能面臨嚴重刑責及最高140倍鉅額罰款

環保局提醒，營建工地廢棄物或土石方清運應依核備聯單進行合法處理，並確保運至合法處理或收容場所，避免污染環境及危害公共安全，一旦查獲違法行為，將予以重懲並扣留違規車輛，對涉及不法行為人嚴加追究。

環保局呼籲，營建廢棄物產源及清除業者務必循合法管道處理廢棄物與土石方，違法行為不僅得不償失，更可能面臨嚴重刑責及鉅額罰款。

高市環保局今年起擴大攔檢主要幹道大貨車及半拖車，嚴查違法濫倒、偷埋營建廢棄物。圖／環保局提供
高市環保局今年起擴大攔檢主要幹道大貨車及半拖車，嚴查違法濫倒、偷埋營建廢棄物。圖／環保局提供
高市環保局今年起擴大攔檢主要幹道大貨車及半拖車，嚴查違法濫倒、偷埋營建廢棄物。圖／環保局提供
高市環保局今年起擴大攔檢主要幹道大貨車及半拖車，嚴查違法濫倒、偷埋營建廢棄物。圖／環保局提供

廢棄物 環保局 罰款

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