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屏東潮州春節市集太熱門 一般區攤位登記人數倍增搶破頭

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
潮州春節市集1月8日至10日開放一般區攤位登記，攤商們排隊登記十分踴躍。記者潘奕言／攝影
潮州春節市集1月8日至10日開放一般區攤位登記，攤商們排隊登記十分踴躍。記者潘奕言／攝影

屏東潮州春節市集每年都吸引大批遊客造訪，繼去年特區攤位開標，保證金及總得標金額均創歷史新高後，今年1月8日至10日開放一般區攤位登記，3天共1612人登記，比去年824人增加一倍，將於15日進行抽籤，競爭363格攤位，十分激烈。

去年潮州春節市集吸引超過30萬人次造訪，人氣爆棚；今年市集從除夕夜到大年初四一連舉辦5天，包括清水南路、華興路、愛河路、民生路等路段均設攤位，鎮公所預估可吸引33萬人次。

除了47格特區攤位外，鎮公所8日起開放363格一般區攤位登記，今日登記結束。一般區攤位分為潮州籍121格及非潮州籍242格，3日登記結束後，共1612人登記，潮州籍登記人數513人，中籤率約24%；非潮州籍1099人，中籤率約22%。

公所秘書王建元說，去年僅824人登記，中籤率約44%，今年登記人數增加一倍，中籤率已回到疫情前約1/5的時代，顯然全國各地的攤商都看好潮州春節市集的吸客能力，登記十分踴躍，抽籤時間將於15日上午9時至12時舉行。

另外去年開標的47格特區攤位，因位於市集頭尾或路口黃金節點，全國各地攤商均蜂擁來投標，最終結果押標保證金共1131萬元，比去年增加988%；得標總金額453萬9782元，比去年增加33.6%，均創新高。

潮州春節市集每年都吸引大批遊客造訪。圖／潮州鎮公所提供
潮州春節市集每年都吸引大批遊客造訪。圖／潮州鎮公所提供
潮州春節市集1月8日至10日開放一般區攤位登記，攤商們排隊登記十分踴躍。記者潘奕言／攝影
潮州春節市集1月8日至10日開放一般區攤位登記，攤商們排隊登記十分踴躍。記者潘奕言／攝影
潮州春節市集1月8日至10日開放一般區攤位登記，攤商們排隊登記十分踴躍。記者潘奕言／攝影
潮州春節市集1月8日至10日開放一般區攤位登記，攤商們排隊登記十分踴躍。記者潘奕言／攝影

攤商 春節 除夕夜

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